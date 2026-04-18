Україна
Главная Вкус Салат "Казацкий пир": сытное блюдо, которое может заменить ужин

Салат "Казацкий пир": сытное блюдо, которое может заменить ужин

Дата публикации 18 апреля 2026 16:04
Салат Казацкий пир: сытное блюдо, которое может заменить ужин
Салат "Казацкий пир". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат недаром имеет такое название — он сытный, яркий и очень удачный по сочетанию вкусов. Куриное филе, грибы и фасоль делают его питательным, а маринованный лук добавляет приятной пикантности. Такое блюдо легко может заменить даже полноценный ужин.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • лук красный — 1 шт.;
  • опята маринованные — 200 г;
  • фасоль — 200 г;
  • горошек зеленый — 200 г;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — по вкусу;
  • укроп — для подачи.
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное филе отварить, охладить и нарезать кубиком.
  2. Яйца отварить и измельчить. Лук нарезать тонкими перьями и слегка замариновать.
  3. Фасоль, зеленый горошек и маринованные опята подготовить, соединить с курицей, яйцами и частью лука. Добавить майонез, соль и перец, хорошо перемешать.
  4. Выложить салат в салатник, украсить луком, укропом и грибами. Перед подачей дать немного настояться в холодильнике.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
