Салат "Казацкий пир": сытное блюдо, которое может заменить ужин

Салат "Казацкий пир". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат недаром имеет такое название — он сытный, яркий и очень удачный по сочетанию вкусов. Куриное филе, грибы и фасоль делают его питательным, а маринованный лук добавляет приятной пикантности. Такое блюдо легко может заменить даже полноценный ужин.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

лук красный — 1 шт.;

опята маринованные — 200 г;

фасоль — 200 г;

горошек зеленый — 200 г;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу;

укроп — для подачи.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе отварить, охладить и нарезать кубиком. Яйца отварить и измельчить. Лук нарезать тонкими перьями и слегка замариновать. Фасоль, зеленый горошек и маринованные опята подготовить, соединить с курицей, яйцами и частью лука. Добавить майонез, соль и перец, хорошо перемешать. Выложить салат в салатник, украсить луком, укропом и грибами. Перед подачей дать немного настояться в холодильнике.

