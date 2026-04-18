Салат "Казацкий пир": сытное блюдо, которое может заменить ужин
Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 16:04
Салат "Казацкий пир". Фото: smakuiemo.com.ua
Этот салат недаром имеет такое название — он сытный, яркий и очень удачный по сочетанию вкусов. Куриное филе, грибы и фасоль делают его питательным, а маринованный лук добавляет приятной пикантности. Такое блюдо легко может заменить даже полноценный ужин.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- опята маринованные — 200 г;
- фасоль — 200 г;
- горошек зеленый — 200 г;
- майонез — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец черный — по вкусу;
- укроп — для подачи.
Способ приготовления
- Куриное филе отварить, охладить и нарезать кубиком.
- Яйца отварить и измельчить. Лук нарезать тонкими перьями и слегка замариновать.
- Фасоль, зеленый горошек и маринованные опята подготовить, соединить с курицей, яйцами и частью лука. Добавить майонез, соль и перец, хорошо перемешать.
- Выложить салат в салатник, украсить луком, укропом и грибами. Перед подачей дать немного настояться в холодильнике.
Читайте Новини.LIVE!
