Салат "Казацький бенкет": ситна страва, яка може замінити вечерю

Цей салат недарма має таку назву — він ситний, яскравий і дуже вдалий за поєднанням смаків. Куряче філе, гриби та квасоля роблять його поживним, а маринована цибуля додає приємної пікантності. Така страва легко може замінити навіть повноцінну вечерю.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

куряче філе — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

цибуля червона — 1 шт.;

опеньки мариновані — 200 г;

квасоля — 200 г;

горошок зелений — 200 г;

майонез — за смаком;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком;

кріп — для подачі.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити, охолодити й нарізати кубиком. Яйця відварити та подрібнити. Цибулю нарізати тонкими пір’їнами й злегка замаринувати. Квасолю, зелений горошок і мариновані опеньки підготувати, з’єднати з куркою, яйцями та частиною цибулі. Додати майонез, сіль і перець, добре перемішати. Викласти салат у салатник, прикрасити цибулею, кропом і грибами. Перед подачею дати трохи настоятися в холодильнику.

