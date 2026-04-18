Україна
Головна Смак Салат "Казацький бенкет": ситна страва, яка може замінити вечерю

Салат "Казацький бенкет": ситна страва, яка може замінити вечерю

Дата публікації: 18 квітня 2026 16:04
Салат "Казацький бенкет". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат недарма має таку назву — він ситний, яскравий і дуже вдалий за поєднанням смаків. Куряче філе, гриби та квасоля роблять його поживним, а маринована цибуля додає приємної пікантності. Така страва легко може замінити навіть повноцінну вечерю.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • куряче філе — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • опеньки мариновані — 200 г;
  • квасоля — 200 г;
  • горошок зелений — 200 г;
  • майонез — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний — за смаком;
  • кріп — для подачі.
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Куряче філе відварити, охолодити й нарізати кубиком.
  2. Яйця відварити та подрібнити. Цибулю нарізати тонкими пір’їнами й злегка замаринувати.
  3. Квасолю, зелений горошок і мариновані опеньки підготувати, з’єднати з куркою, яйцями та частиною цибулі. Додати майонез, сіль і перець, добре перемішати.
  4. Викласти салат у салатник, прикрасити цибулею, кропом і грибами. Перед подачею дати трохи настоятися в холодильнику.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
