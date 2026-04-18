Салат "Казацький бенкет": ситна страва, яка може замінити вечерю
Дата публікації: 18 квітня 2026 16:04
Цей салат недарма має таку назву — він ситний, яскравий і дуже вдалий за поєднанням смаків. Куряче філе, гриби та квасоля роблять його поживним, а маринована цибуля додає приємної пікантності. Така страва легко може замінити навіть повноцінну вечерю.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- цибуля червона — 1 шт.;
- опеньки мариновані — 200 г;
- квасоля — 200 г;
- горошок зелений — 200 г;
- майонез — за смаком;
- сіль — за смаком;
- перець чорний — за смаком;
- кріп — для подачі.
Спосіб приготування
- Куряче філе відварити, охолодити й нарізати кубиком.
- Яйця відварити та подрібнити. Цибулю нарізати тонкими пір’їнами й злегка замаринувати.
- Квасолю, зелений горошок і мариновані опеньки підготувати, з’єднати з куркою, яйцями та частиною цибулі. Додати майонез, сіль і перець, добре перемішати.
- Викласти салат у салатник, прикрасити цибулею, кропом і грибами. Перед подачею дати трохи настоятися в холодильнику.
