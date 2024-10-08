Новый салат с баклажанами – пошаговый рецепт приготовления

Салат с баклажанами, который вы точно еще не готовили
Ищете что-нибудь новое и вкусное? Салат с баклажанами, который вы точно еще не пробовали — это именно то, что вам нужно. Свежий, ароматный и невероятно вкусный, он понравится всем!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 2 баклажана среднего размера;
- 1 болгарский перец;
- 5 помидоров среднего размера;
- небольшой пучок свежей зелени;
- 3 зубчика чеснока;
- подсолнечное масло;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления
Взять 2 баклажана и очистить их, нарезать большими кубиками. Положить баклажаны в отдельную тарелку, добавить 1 чайную ложку соли, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы баклажаны выделили сок.
Пока баклажаны стоят, порезать большими кубиками болгарский перец и помидоры. Затем измельчить зелень, например, петрушку (можно использовать любую другую зелень по вкусу).
Разогреть сковороду и добавить подсолнечное масло, не жалея, поскольку баклажаны хорошо впитывают его. Обжарить баклажаны на среднем огне примерно 10 минут, периодически помешивая. Как только баклажаны начнут подрумяниваться, снять их с огня.
В отдельный сосуд выложить обжаренные баклажаны, нарезанный перец, помидоры и свежую петрушку. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, полчайной ложки соли и специи (например, смесь трав, но можно использовать любые другие специи по своему вкусу). Все тщательно перемешать и подавать на стол.
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