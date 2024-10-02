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Рецепт закуски з вишуканим смаком — як приготувати квашену капусту з яблуками

2 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як приготувати квашену капусту з яблуками — простий рецепт з вишуканим смаком
Квашена капуста з яблуками та морквою. Фото: google.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квашена капуста з яблуками — це надзвичайно смачна та корисна страва, яка стане доповненням вашого стола та подарує запас вітамінів, які так необхідні в осінньо-зимовий період. Наш простий рецепт дозволяє поєднати хрустку капусту з солодкістю яблук, створюючи вишуканий смак та аромат, які сподобаються всім.

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Як приготувати квашену капусту з яблуками, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі. 

Який сорт яблук обрати для засолювання з капустою 

Для квашення капусти з яблуками найкраще обирати сорти, які добре тримають форму та мають баланс кислинки й солодкості. Найкраще поєднуються з капустою такі сорти яблук:

  • Антонівка — має виразну кислинку, тож страва вийде насиченою;
  • Симиренко — має приємний кисло-солодкий смак і щільну текстуру, що добре зберігається під час ферментації;
  • Білий налив — соковиті кисло-солодкі яблука, які нададуть капусті ніжний аромат і приємну кислинку;
  • Гренні Сміт — яблука з виразною кислинкою залишаються хрусткими навіть після тривалого ферментування;
  • Айдаред — збалансований на смак сорт з легкою кислинкою та соковитою м’якоттю, яка добре зберігає свою структуру у процесі квашення.

 

Який сорт яблук обрати для засолювання з капустою
Зелені та червоні яблука. Фото: freepik.com

Рецепт квашеної капусти з яблуками 

На одну 3-х літрову банку вам необхідно взяти: 

  • капуста білокачанна — 2-2,5 кг;
  • морква — одна велика (300-400 г);
  • яблука зелені — 2-3 шт. (400-500 г);
  • сіль кам'яна (кухонна) — 3 ст. л. без гірки (60 г);
  • перець духмяний — 4-5 шт.;
  • перець чорний горошок — 6-7 шт.;
  • гвоздика — 2-3 шт. 

Додамо, дехто додає до цієї зимової заготовки ще й журавлину. Необхідно 60 г. Так страва вийде ще смачнішою та насиченою смаками. 

 

Квашена капуста з яблуками на зиму — простий рецепт закуски з вишуканим смаком
Приготування квашеної капусти з яблуками. Скриншот з відео на Youtube

Готуємо квашену капусту з яблуками покроково: 

1. Капусту розрізаємо на чотири частини та дрібно шаткуємо. Це можна зробити за допомогою спеціальної терки або звичайного гострого ножа.

2. Моркву можна потерти на велику терку.

3. Складаємо у велику каструлю, пересипаємо сіллю і починаємо вимішувати все руками. Овочі починають виділяти сік.

4. Яблука слід розрізати на вісім рівних частинок. Насіння слід прибрати, а шкірку залишаємо. 

 

Як приготувати квашену капусту з яблуками — покроковий рецепт
Квашена капуста з яблуками. Фото: google.com

5. Додаємо яблука до капусти з морквою. Ретельно перемішуємо разом з іншими спеціями, які є в рецепті, й далі можна утрамбовувати у банку. 

6. Після того, як набили повну банку капустою, треба залити її кип'яченою водою кімнатної температури до верху. Банку ставимо в каструлю, щоб в неї стікав зайвий сік.

7. В процесі бродіння з банки буде виливатися розсіл.

8. Капусту залишаємо при кімнатній температурі на 3 дні.

9. Кожен день протикаємо всю масу до самого дна дерев'яною паличкою, щоб випустити газ, що виділяється при бродінні.

10. Через три дні можна переставляти банку до холодильника. Бродіння припиниться і на наступний день можна вживати смакоту.

 

Квашена капуста з яблуками — вишуканий рецепт для зимової заготівлі
Квашена капуста з яблуками та морквою. Фото: stock.adobe.com

Ця квашена капуста з яблуками стане не лише частиною вашого меню, але й зіркою будь-якого святкового столу. Смачного!

Також пропонуємо подивитися відеорецепт: 

 

Раніше ми ділилися рецептом смачних квашених яблук у банці на зиму.

Нагадаємо, ми розповідали про смачний та простий рецепт квашених огірків з капустою. 

Також пропонуємо дізнатися, коли квасити капусту у жовтні 2024 року за місячним календарем, щоб страва вийшла смачною та довго зберігалася. 

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