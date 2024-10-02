Як приготувати квашену капусту з яблуками — простий рецепт з вишуканим смаком

Рецепт закуски з вишуканим смаком — як приготувати квашену капусту з яблуками
Квашена капуста з яблуками — це надзвичайно смачна та корисна страва, яка стане доповненням вашого стола та подарує запас вітамінів, які так необхідні в осінньо-зимовий період. Наш простий рецепт дозволяє поєднати хрустку капусту з солодкістю яблук, створюючи вишуканий смак та аромат, які сподобаються всім.
Як приготувати квашену капусту з яблуками, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.
Який сорт яблук обрати для засолювання з капустою
Для квашення капусти з яблуками найкраще обирати сорти, які добре тримають форму та мають баланс кислинки й солодкості. Найкраще поєднуються з капустою такі сорти яблук:
- Антонівка — має виразну кислинку, тож страва вийде насиченою;
- Симиренко — має приємний кисло-солодкий смак і щільну текстуру, що добре зберігається під час ферментації;
- Білий налив — соковиті кисло-солодкі яблука, які нададуть капусті ніжний аромат і приємну кислинку;
- Гренні Сміт — яблука з виразною кислинкою залишаються хрусткими навіть після тривалого ферментування;
- Айдаред — збалансований на смак сорт з легкою кислинкою та соковитою м’якоттю, яка добре зберігає свою структуру у процесі квашення.
Рецепт квашеної капусти з яблуками
На одну 3-х літрову банку вам необхідно взяти:
- капуста білокачанна — 2-2,5 кг;
- морква — одна велика (300-400 г);
- яблука зелені — 2-3 шт. (400-500 г);
- сіль кам'яна (кухонна) — 3 ст. л. без гірки (60 г);
- перець духмяний — 4-5 шт.;
- перець чорний горошок — 6-7 шт.;
- гвоздика — 2-3 шт.
Додамо, дехто додає до цієї зимової заготовки ще й журавлину. Необхідно 60 г. Так страва вийде ще смачнішою та насиченою смаками.
Готуємо квашену капусту з яблуками покроково:
1. Капусту розрізаємо на чотири частини та дрібно шаткуємо. Це можна зробити за допомогою спеціальної терки або звичайного гострого ножа.
2. Моркву можна потерти на велику терку.
3. Складаємо у велику каструлю, пересипаємо сіллю і починаємо вимішувати все руками. Овочі починають виділяти сік.
4. Яблука слід розрізати на вісім рівних частинок. Насіння слід прибрати, а шкірку залишаємо.
5. Додаємо яблука до капусти з морквою. Ретельно перемішуємо разом з іншими спеціями, які є в рецепті, й далі можна утрамбовувати у банку.
6. Після того, як набили повну банку капустою, треба залити її кип'яченою водою кімнатної температури до верху. Банку ставимо в каструлю, щоб в неї стікав зайвий сік.
7. В процесі бродіння з банки буде виливатися розсіл.
8. Капусту залишаємо при кімнатній температурі на 3 дні.
9. Кожен день протикаємо всю масу до самого дна дерев'яною паличкою, щоб випустити газ, що виділяється при бродінні.
10. Через три дні можна переставляти банку до холодильника. Бродіння припиниться і на наступний день можна вживати смакоту.
Ця квашена капуста з яблуками стане не лише частиною вашого меню, але й зіркою будь-якого святкового столу. Смачного!
Також пропонуємо подивитися відеорецепт:
Раніше ми ділилися рецептом смачних квашених яблук у банці на зиму.
Нагадаємо, ми розповідали про смачний та простий рецепт квашених огірків з капустою.
Також пропонуємо дізнатися, коли квасити капусту у жовтні 2024 року за місячним календарем, щоб страва вийшла смачною та довго зберігалася.
Читайте Новини.LIVE!