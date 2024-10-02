Як приготувати квашену капусту з яблуками — простий рецепт з вишуканим смаком

Квашена капуста з яблуками та морквою. Фото: google.com

Квашена капуста з яблуками — це надзвичайно смачна та корисна страва, яка стане доповненням вашого стола та подарує запас вітамінів, які так необхідні в осінньо-зимовий період. Наш простий рецепт дозволяє поєднати хрустку капусту з солодкістю яблук, створюючи вишуканий смак та аромат, які сподобаються всім.

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Який сорт яблук обрати для засолювання з капустою

Для квашення капусти з яблуками найкраще обирати сорти, які добре тримають форму та мають баланс кислинки й солодкості. Найкраще поєднуються з капустою такі сорти яблук:

Антонівка — має виразну кислинку, тож страва вийде насиченою;

— має виразну кислинку, тож страва вийде насиченою; Симиренко — має приємний кисло-солодкий смак і щільну текстуру, що добре зберігається під час ферментації;

— має приємний кисло-солодкий смак і щільну текстуру, що добре зберігається під час ферментації; Білий налив — соковиті кисло-солодкі яблука, які нададуть капусті ніжний аромат і приємну кислинку;

— соковиті кисло-солодкі яблука, які нададуть капусті ніжний аромат і приємну кислинку; Гренні Сміт — яблука з виразною кислинкою залишаються хрусткими навіть після тривалого ферментування;

— яблука з виразною кислинкою залишаються хрусткими навіть після тривалого ферментування; Айдаред — збалансований на смак сорт з легкою кислинкою та соковитою м’якоттю, яка добре зберігає свою структуру у процесі квашення.

Зелені та червоні яблука. Фото: freepik.com

Рецепт квашеної капусти з яблуками

На одну 3-х літрову банку вам необхідно взяти:

капуста білокачанна — 2-2,5 кг;

морква — одна велика (300-400 г);

яблука зелені — 2-3 шт. (400-500 г);

сіль кам'яна (кухонна) — 3 ст. л. без гірки (60 г);

перець духмяний — 4-5 шт.;

перець чорний горошок — 6-7 шт.;

гвоздика — 2-3 шт.

Додамо, дехто додає до цієї зимової заготовки ще й журавлину. Необхідно 60 г. Так страва вийде ще смачнішою та насиченою смаками.

Приготування квашеної капусти з яблуками. Скриншот з відео на Youtube

Готуємо квашену капусту з яблуками покроково:

1. Капусту розрізаємо на чотири частини та дрібно шаткуємо. Це можна зробити за допомогою спеціальної терки або звичайного гострого ножа.

2. Моркву можна потерти на велику терку.

3. Складаємо у велику каструлю, пересипаємо сіллю і починаємо вимішувати все руками. Овочі починають виділяти сік.

4. Яблука слід розрізати на вісім рівних частинок. Насіння слід прибрати, а шкірку залишаємо.

Квашена капуста з яблуками. Фото: google.com

5. Додаємо яблука до капусти з морквою. Ретельно перемішуємо разом з іншими спеціями, які є в рецепті, й далі можна утрамбовувати у банку.

6. Після того, як набили повну банку капустою, треба залити її кип'яченою водою кімнатної температури до верху. Банку ставимо в каструлю, щоб в неї стікав зайвий сік.

7. В процесі бродіння з банки буде виливатися розсіл.

8. Капусту залишаємо при кімнатній температурі на 3 дні.

9. Кожен день протикаємо всю масу до самого дна дерев'яною паличкою, щоб випустити газ, що виділяється при бродінні.

10. Через три дні можна переставляти банку до холодильника. Бродіння припиниться і на наступний день можна вживати смакоту.

Квашена капуста з яблуками та морквою. Фото: stock.adobe.com

Ця квашена капуста з яблуками стане не лише частиною вашого меню, але й зіркою будь-якого святкового столу. Смачного!

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