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Багато людей роблять цю помилку — чи можна квасити капусту з цибулею

30 вересня 2024 18:24
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Чи можна квасити капусту з цибулею — корисна порада від досвідчених кулінарів
Кухар готує капусту до засолювання. Фото: google.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Квашена капуста — надзвичайно смачна та корисна страва, яка прикрашає наші столи в осінньо-зимовий період. Існує безліч рецептів та варіантів приготування: з медом, журавлиною, калиною, болгарським перцем або пастернаком. Проте, деякі інгредієнти викликають сумніви. Одним з таких є цибуля. 

Чи можна квасити капусту одразу з цибулею, ділимося корисною порадою далі у матеріалі.  

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Що буде, якщо квасити капусту з цибулею

Якщо брати класичний рецепт квашеної капусти, то цибулі у ньому немає. Додають зазвичай тільки моркву, яка дарує страві солодкість та приємний аромат. Проте, рецепти з цибулею також існують.

Кому варто робити квашену капусту одразу з цибулею? Така зимова заготовка підійде для тих, хто любить цибулю та її стійкий запах. Цей овоч підкреслює аромат закваски та самої капусти. Виходить дуже насичена та різка страва, яка до смаку буде далеко не всім. 

Крім того, слід враховувати, що цибуля при квашенні розм'якне. Це може не всім сподобатися, оскільки традиційна квашена капуста зазвичай хрустка.

І ще один важливий нюанс — квашена капуста з цибулею, ймовірно, не зберігатиметься так довго, як традиційна. Тому краще готувати невелику кількість та з'їдати у першу чергу.  Заготівля такої капусти про запас — буде помилкою.

 

Чи можна квасити капусту одразу з цибулею — як правильно робити заготовку на зиму
Смачна квашена капуста. Фото: depositphotos.com

Як приготувати квашену капусту з цибулею — рецепт

Інгредієнти на банку 3 л: 

  • капуста — 2–2,5 кг;
  • морква — одна велика (250-300 г);
  • цибуля — одна велика (150-200 г);
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • чорний перець — 7 горошин;
  • гвоздика — 2 шт.;
  • вода — 1,5 л;
  • сіль — 2 ст. л. (40 г);
  • цукор — 1 ст. л. (20 г).

Готуємо квашену капусту з цибулею: 

  1. Нашаткуйте тоненькими смужками капусту;
  2. Натріть на терці моркву;
  3. Перемішайте два овочі руками до появи соку;
  4. Додайте нарізану півкільцями цибулю, чорний перець, гвоздику та злегка розімніть, щоб цибуля теж пустила сік.
  5. Утрамбуйте все у банку з лавровим листом. 
  6. У теплій воді розчиніть сіль та цукор й влийте маринад до капусти. Не доливайте до верху.
  7. Під час ферментації щодня проколюйте капусту дерев'яною паличкою до самого дна, щоб вийшов газ, який утворюється.
  8. Піну з капусти потрібно регулярно й ретельно знімати.
  9. Після того, як піна перестане утворюватися, а розсіл у банці стане прозорим, капусту можна їсти. Зберігати краще у прохолодному місці. 

 

Раніше ми писали смачний та простий рецепт квашених огірків з капустою. 

Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати смачні квашені яблука у банці на зиму.

Також радимо дізнатися, коли квасити капусту у жовтні 2024 року за місячним календарем.

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