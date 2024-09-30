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Многие делают эту ошибку — можно ли квасить капусту с луком

30 сентября 2024 18:24
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Можно ли квасить капусту с луком — полезный совет от опытных кулинаров
Повар готовит капусту к засолке. Фото: google.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Квашеная капуста — необыкновенно вкусное и полезное блюдо, которое украшает наши столы в осенне-зимний период. Есть множество рецептов и вариантов приготовления: с медом, клюквой, калиной, болгарским перцем или пастернаком. Однако некоторые ингредиенты вызывают сомнения. Одним из таких является лук.

Можно ли квасить капусту сразу с луком, делимся полезным советом в материале.

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Что будет, если квасить капусту с луком

Если брать классический рецепт квашеной капусты, то лука в нем нет. Добавляют обычно только морковь, которая приносит блюду сладость и приятный аромат. Однако рецепты с луком также существуют.

Кому следует делать квашеную капусту сразу с луком? Такая зимняя заготовка подойдет для тех, кто любит лук и его стойкий запах. Этот овощ подчеркивает аромат закваски и самой капусты. Выходит очень насыщенное и резкое блюдо, которое по вкусу будет далеко не всем.

Кроме того, следует учитывать, что лук при квашении размякнет. Это может не всем понравиться, поскольку традиционная квашеная капуста обычно хрустящая.

И еще один важный нюанс — квашеная капуста с луком, вероятно, не будет сохраняться так долго, как традиционная. Поэтому лучше готовить небольшое количество и съедать в первую очередь. Заготовка такой капусты в прок — будет ошибкой. 

 

Можно ли квасить капусту сразу с луком – как правильно делать заготовку на зиму
Вкусная квашеная капуста. Фото: depositphotos.com

Как приготовить квашеную капусту с луком — рецепт

Ингредиенты на банку 3 л:

  • капуста — 2-2,5 кг;
  • морковь — одна большая (250-300 г);
  • лук — один большой (150-200 г);
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • черный перец — 7 горошин;
  • гвоздика — 2 шт.;
  • вода — 1,5 л;
  • соль — 2 ст. л. (40 г);
  • сахар — 1 ст. л. (20 г).

Готовим квашеную капусту с луком

  1. Нашинкуйте тоненькими полосками капусту.
  2. Натрите на терке морковь.
  3. Перемешайте два овоща руками до появления сока.
  4. Добавьте нарезанный полукольцами лук, черный перец, гвоздику и слегка разомните, чтобы лук тоже пустил сок.
  5. Утрамбуйте все в банку с лавровым листом.
  6. В теплой воде растворите соль и сахар и влейте маринад в капусту. Не доливайте доверху.
  7. Во время ферментации ежедневно прокалывайте капусту деревянной палочкой до самого дна, чтобы вышел образующийся газ.
  8. Пену из капусты нужно регулярно и тщательно снимать.
  9. После того, как пена перестанет образовываться, а рассол в банке станет прозрачным, капусту можно есть. Хранить лучше в прохладном месте.

 

Ранее мы писали вкусный и простой рецепт квашеных огурцов с капустой.

Напомним, мы рассказывали, как приготовить вкусные квашеные яблоки в банке на зиму.

Также советуем узнать, когда квасить капусту в октябре 2024 года по лунному календарю.

овощи советы лук рецепт заготовка на зиму квашенная капуста

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