Можно ли квасить капусту с луком — полезный совет от опытных кулинаров

Многие делают эту ошибку — можно ли квасить капусту с луком
Квашеная капуста — необыкновенно вкусное и полезное блюдо, которое украшает наши столы в осенне-зимний период. Есть множество рецептов и вариантов приготовления: с медом, клюквой, калиной, болгарским перцем или пастернаком. Однако некоторые ингредиенты вызывают сомнения. Одним из таких является лук.
Можно ли квасить капусту сразу с луком, делимся полезным советом в материале.
Что будет, если квасить капусту с луком
Если брать классический рецепт квашеной капусты, то лука в нем нет. Добавляют обычно только морковь, которая приносит блюду сладость и приятный аромат. Однако рецепты с луком также существуют.
Кому следует делать квашеную капусту сразу с луком? Такая зимняя заготовка подойдет для тех, кто любит лук и его стойкий запах. Этот овощ подчеркивает аромат закваски и самой капусты. Выходит очень насыщенное и резкое блюдо, которое по вкусу будет далеко не всем.
Кроме того, следует учитывать, что лук при квашении размякнет. Это может не всем понравиться, поскольку традиционная квашеная капуста обычно хрустящая.
И еще один важный нюанс — квашеная капуста с луком, вероятно, не будет сохраняться так долго, как традиционная. Поэтому лучше готовить небольшое количество и съедать в первую очередь. Заготовка такой капусты в прок — будет ошибкой.
Как приготовить квашеную капусту с луком — рецепт
Ингредиенты на банку 3 л:
- капуста — 2-2,5 кг;
- морковь — одна большая (250-300 г);
- лук — один большой (150-200 г);
- лавровый лист — 3 шт.;
- черный перец — 7 горошин;
- гвоздика — 2 шт.;
- вода — 1,5 л;
- соль — 2 ст. л. (40 г);
- сахар — 1 ст. л. (20 г).
Готовим квашеную капусту с луком
- Нашинкуйте тоненькими полосками капусту.
- Натрите на терке морковь.
- Перемешайте два овоща руками до появления сока.
- Добавьте нарезанный полукольцами лук, черный перец, гвоздику и слегка разомните, чтобы лук тоже пустил сок.
- Утрамбуйте все в банку с лавровым листом.
- В теплой воде растворите соль и сахар и влейте маринад в капусту. Не доливайте доверху.
- Во время ферментации ежедневно прокалывайте капусту деревянной палочкой до самого дна, чтобы вышел образующийся газ.
- Пену из капусты нужно регулярно и тщательно снимать.
- После того, как пена перестанет образовываться, а рассол в банке станет прозрачным, капусту можно есть. Хранить лучше в прохладном месте.
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