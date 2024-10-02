Как приготовить квашеную капусту с яблоками — простой рецепт с изысканным вкусом

Рецепт закуски с изысканным вкусом — как приготовить квашеную капусту с яблоками
Квашеная капуста с яблоками — это очень вкусное и полезное блюдо, которое станет дополнением вашего стола и подарит запас витаминов, так необходимых в осенне-зимний период. Наш простой рецепт позволяет сочетать хрустящую капусту со сладостью яблок, создавая изысканный вкус и аромат, которые понравятся всем.
Как приготовить квашеную капусту с яблоками, узнайте далее в нашем материале.
Какой сорт яблок выбрать для засолки с капустой
Для квашения капусты с яблоками лучше выбирать сорта, хорошо держащие форму и имеющие баланс кислинки и сладости. Лучше всего сочетаются с капустой следующие сорта яблок:
- Антоновка — имеет отчетливую кислинку, поэтому блюдо получится насыщенным;
- Симиренко — имеет приятный кисло-сладкий вкус и плотную текстуру, хорошо сохраняющуюся во время ферментации;
- Белый налив — сочные кисло-сладкие яблоки, которые придадут капусте нежный аромат и приятную кислинку;
- Гренни Смит — яблоки с отчетливой кислинкой остаются хрустящими даже после длительного ферментирования;
- Айдаред — сбалансированный сорт с легкой кислинкой и сочной мякотью, которая хорошо сохраняет свою структуру в процессе квашения.
Рецепт квашеной капусты с яблоками
На одну 3-х литровую банку вам необходимо взять:
- капуста белокочанная — 2-2,5 кг;
- морковь — одна большая (300-400 г);
- яблоки зелени — 2-3 шт. (400-500 г);
- соль каменная (кухонная) — 3 ст. л. без горки (60 г);
- перец душистый — 4-5 шт.;
- перец черный горошек — 6-7 шт.;
- гвоздика — 2-3 шт.
Добавим, некоторые добавляют к этой зимней заготовке еще и клюкву. Необходимо 60 г. Так блюдо получится еще более вкусным и насыщенным вкусами.
Готовим квашеную капусту с яблоками пошагово:
1. Капусту разрезаем на четыре части и мелко шинкуем. Это можно сделать с помощью специальной терки или обыкновенного острого ножа.
2. Морковь можно потереть на большую терку.
3. Складываем в большую кастрюлю, пересыпаем солью и начинаем вымешивать все руками. Овощи начинают выделять сок.
4. Яблоки следует разрезать на восемь равных частиц. Семена следует убрать, а кожуру оставляем.
5. Добавляем яблоки в капусту с морковью. Тщательно перемешиваем вместе с другими специями, которые есть в рецепте, и дальше можно утрамбовывать в банку.
6. После того как набили полную банку капустой, нужно залить ее кипяченой водой комнатной температуры доверху. Банку ставим в кастрюлю, чтобы в нее стекал лишний сок.
7. В процессе брожения из банки будет выливаться рассол.
8. Капусту оставляем при комнатной температуре на 3 дня.
9. Каждый день протыкаем всю массу до самого дна деревянной палочкой, чтобы выпустить выделяющийся газ при брожении.
10. Через три дня можно переставлять банку в холодильник. Брожение прекратится и на следующий день можно употреблять вкуснятину.
Эта квашеная капуста с яблоками станет не только частью вашего меню, но и звездой любого праздничного стола. Приятного аппетита!
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