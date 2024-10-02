Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт закуски с изысканным вкусом — как приготовить квашеную капусту с яблоками arrow

Рецепт закуски с изысканным вкусом — как приготовить квашеную капусту с яблоками

2 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как приготовить квашеную капусту с яблоками — простой рецепт с изысканным вкусом
Квашеная капуста с яблоками и морковью. Фото: google.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Квашеная капуста с яблоками — это очень вкусное и полезное блюдо, которое станет дополнением вашего стола и подарит запас витаминов, так необходимых в осенне-зимний период. Наш простой рецепт позволяет сочетать хрустящую капусту со сладостью яблок, создавая изысканный вкус и аромат, которые понравятся всем.

Читайте также:

Как приготовить квашеную капусту с яблоками, узнайте далее в нашем материале.

Какой сорт яблок выбрать для засолки с капустой

Для квашения капусты с яблоками лучше выбирать сорта, хорошо держащие форму и имеющие баланс кислинки и сладости. Лучше всего сочетаются с капустой следующие сорта яблок:

  • Антоновка — имеет отчетливую кислинку, поэтому блюдо получится насыщенным;
  • Симиренко — имеет приятный кисло-сладкий вкус и плотную текстуру, хорошо сохраняющуюся во время ферментации;
  • Белый налив — сочные кисло-сладкие яблоки, которые придадут капусте нежный аромат и приятную кислинку;
  • Гренни Смит — яблоки с отчетливой кислинкой остаются хрустящими даже после длительного ферментирования;
  • Айдаред — сбалансированный сорт с легкой кислинкой и сочной мякотью, которая хорошо сохраняет свою структуру в процессе квашения.

 

Какой сорт яблок выбрать для засолки с капустой?
Зеленые и красные яблоки. Фото: freepik.com

Рецепт квашеной капусты с яблоками

На одну 3-х литровую банку вам необходимо взять:

  • капуста белокочанная — 2-2,5 кг;
  • морковь — одна большая (300-400 г);
  • яблоки зелени — 2-3 шт. (400-500 г);
  • соль каменная (кухонная) — 3 ст. л. без горки (60 г);
  • перец душистый — 4-5 шт.;
  • перец черный горошек — 6-7 шт.;
  • гвоздика — 2-3 шт.

Добавим, некоторые добавляют к этой зимней заготовке еще и клюкву. Необходимо 60 г. Так блюдо получится еще более вкусным и насыщенным вкусами.

 

Квашеная капуста с яблоками на зиму – простой рецепт закуски с изысканным вкусом
Приготовление квашеной капусты с яблоками. Скриншот с видео на Youtube

Готовим квашеную капусту с яблоками пошагово:

1. Капусту разрезаем на четыре части и мелко шинкуем. Это можно сделать с помощью специальной терки или обыкновенного острого ножа.

2. Морковь можно потереть на большую терку.

3. Складываем в большую кастрюлю, пересыпаем солью и начинаем вымешивать все руками. Овощи начинают выделять сок.

4. Яблоки следует разрезать на восемь равных частиц. Семена следует убрать, а кожуру оставляем.

 

Как приготовить квашеную капусту с яблоками?
Квашеная капуста с яблоками. Фото: google.com

5. Добавляем яблоки в капусту с морковью. Тщательно перемешиваем вместе с другими специями, которые есть в рецепте, и дальше можно утрамбовывать в банку.

6. После того как набили полную банку капустой, нужно залить ее кипяченой водой комнатной температуры доверху. Банку ставим в кастрюлю, чтобы в нее стекал лишний сок.

7. В процессе брожения из банки будет выливаться рассол.

8. Капусту оставляем при комнатной температуре на 3 дня.

9. Каждый день протыкаем всю массу до самого дна деревянной палочкой, чтобы выпустить выделяющийся газ при брожении.

10. Через три дня можно переставлять банку в холодильник. Брожение прекратится и на следующий день можно употреблять вкуснятину.

 

Квашеная капуста с яблоками – изысканный рецепт для зимней заготовки.
Квашеная капуста с яблоками и морковью. Фото: stock.adobe.com

Эта квашеная капуста с яблоками станет не только частью вашего меню, но и звездой любого праздничного стола. Приятного аппетита!

Также предлагаем посмотреть видеорецепт:

 

Ранее мы делились рецептом вкусных квашеных яблок в банке на зиму.

Напомним, мы рассказывали о вкусном и простом рецепте квашеных огурцов с капустой.

Также предлагаем узнать, когда квасить капусту в октябре 2024 года по лунному календарю, чтобы блюдо получилось вкусным и долго хранилось.

советы яблоки рецепт заготовка на зиму квашенная капуста закуска

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:09 Фото и видео последствий атак Ирана на Израиль — местные позируют с обломками ракет

01:09 Довбик не выйдет в основном составе на следующий матч Ромы

00:35 Вице-президент МОК хочет вернуть россиян в спорт — украинские министры против

00:30 Выезд за границу в командировку во время войны — когда это возможно

Срочная новость

00:20 Воздушная тревога в Киевской области и еще нескольких регионах — какая угроза

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

00:17 Сибига поделился деталями встречи с Дудой — о чем договорились

1 октября 2024

23:59 Президент Грузии объяснила важность победы Украины для своей страны

23:58 Подоляк назвал условия, при которых война с РФ затянется на долгие годы

23:53 Сохранял боевые патроны в рабочем кабинете — как суд наказал полицейского

23:50 Адвокат ответил, как во время ВВК доказать наличие болезней

01:09 Фото и видео последствий атак Ирана на Израиль — местные позируют с обломками ракет

01:09 Довбик не выйдет в основном составе на следующий матч Ромы

00:35 Вице-президент МОК хочет вернуть россиян в спорт — украинские министры против

00:30 Выезд за границу в командировку во время войны — когда это возможно

Срочная новость

00:20 Воздушная тревога в Киевской области и еще нескольких регионах — какая угроза

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

00:17 Сибига поделился деталями встречи с Дудой — о чем договорились

1 октября 2024

23:59 Президент Грузии объяснила важность победы Украины для своей страны

23:58 Подоляк назвал условия, при которых война с РФ затянется на долгие годы

23:53 Сохранял боевые патроны в рабочем кабинете — как суд наказал полицейского

23:50 Адвокат ответил, как во время ВВК доказать наличие болезней

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке