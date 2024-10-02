Как приготовить квашеную капусту с яблоками — простой рецепт с изысканным вкусом

Квашеная капуста с яблоками и морковью. Фото: google.com

Квашеная капуста с яблоками — это очень вкусное и полезное блюдо, которое станет дополнением вашего стола и подарит запас витаминов, так необходимых в осенне-зимний период. Наш простой рецепт позволяет сочетать хрустящую капусту со сладостью яблок, создавая изысканный вкус и аромат, которые понравятся всем.

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Какой сорт яблок выбрать для засолки с капустой

Для квашения капусты с яблоками лучше выбирать сорта, хорошо держащие форму и имеющие баланс кислинки и сладости. Лучше всего сочетаются с капустой следующие сорта яблок:

Антоновка — имеет отчетливую кислинку, поэтому блюдо получится насыщенным;

— имеет отчетливую кислинку, поэтому блюдо получится насыщенным; Симиренко — имеет приятный кисло-сладкий вкус и плотную текстуру, хорошо сохраняющуюся во время ферментации;

— имеет приятный кисло-сладкий вкус и плотную текстуру, хорошо сохраняющуюся во время ферментации; Белый налив — сочные кисло-сладкие яблоки, которые придадут капусте нежный аромат и приятную кислинку;

— сочные кисло-сладкие яблоки, которые придадут капусте нежный аромат и приятную кислинку; Гренни Смит — яблоки с отчетливой кислинкой остаются хрустящими даже после длительного ферментирования;

— яблоки с отчетливой кислинкой остаются хрустящими даже после длительного ферментирования; Айдаред — сбалансированный сорт с легкой кислинкой и сочной мякотью, которая хорошо сохраняет свою структуру в процессе квашения.

Зеленые и красные яблоки. Фото: freepik.com

Рецепт квашеной капусты с яблоками

На одну 3-х литровую банку вам необходимо взять:

капуста белокочанная — 2-2,5 кг;

морковь — одна большая (300-400 г);

яблоки зелени — 2-3 шт. (400-500 г);

соль каменная (кухонная) — 3 ст. л. без горки (60 г);

перец душистый — 4-5 шт.;

перец черный горошек — 6-7 шт.;

гвоздика — 2-3 шт.

Добавим, некоторые добавляют к этой зимней заготовке еще и клюкву. Необходимо 60 г. Так блюдо получится еще более вкусным и насыщенным вкусами.

Приготовление квашеной капусты с яблоками. Скриншот с видео на Youtube

Готовим квашеную капусту с яблоками пошагово:

1. Капусту разрезаем на четыре части и мелко шинкуем. Это можно сделать с помощью специальной терки или обыкновенного острого ножа.

2. Морковь можно потереть на большую терку.

3. Складываем в большую кастрюлю, пересыпаем солью и начинаем вымешивать все руками. Овощи начинают выделять сок.

4. Яблоки следует разрезать на восемь равных частиц. Семена следует убрать, а кожуру оставляем.

Квашеная капуста с яблоками. Фото: google.com

5. Добавляем яблоки в капусту с морковью. Тщательно перемешиваем вместе с другими специями, которые есть в рецепте, и дальше можно утрамбовывать в банку.

6. После того как набили полную банку капустой, нужно залить ее кипяченой водой комнатной температуры доверху. Банку ставим в кастрюлю, чтобы в нее стекал лишний сок.

7. В процессе брожения из банки будет выливаться рассол.

8. Капусту оставляем при комнатной температуре на 3 дня.

9. Каждый день протыкаем всю массу до самого дна деревянной палочкой, чтобы выпустить выделяющийся газ при брожении.

10. Через три дня можно переставлять банку в холодильник. Брожение прекратится и на следующий день можно употреблять вкуснятину.

Квашеная капуста с яблоками и морковью. Фото: stock.adobe.com

Эта квашеная капуста с яблоками станет не только частью вашего меню, но и звездой любого праздничного стола. Приятного аппетита!

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