Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Салат з баклажанами, який ви точно ще не готували arrow

Салат з баклажанами, який ви точно ще не готували

8 жовтня 2024 20:00
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Новий салат з баклажанами — покроковий рецепт приготування
Салат з баклажанами. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Шукаєте щось нове та смачне? Салат з баклажанами, який ви точно ще не пробували, — це саме те, що вам потрібно. Свіжий, ароматний та неймовірно смачний, він обов’язково сподобається всім!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 2 баклажани середнього розміру;
  • 1 болгарський перець;
  • 5 помідорів середнього розміру;
  • невеличкий пучок свіжої зелені;
  • 3 зубчика часнику;
  • соняшникова олія;
  • сіль та спеції за смаком. 

Спосіб приготування 

Взяти 2 баклажани та очистити їх, нарізати великими кубиками. Покласти баклажани в окрему тарілку, додати 1 чайну ложку солі, перемішати і залишити на 10 хвилин, щоб баклажани виділили сік.

null
Шматочки баклажанів. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Поки баклажани стоять, нарізати великими кубиками болгарський перець та помідори. Потім подрібнити зелень, наприклад, петрушку (можна використовувати будь-яку іншу зелень за смаком).

null
Нарізані помідори. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігріти сковороду і додати соняшникову олію, не шкодуючи, оскільки баклажани добре вбирають її. Обсмажити баклажани на середньому вогні приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Як тільки баклажани почнуть підрум'янюватися, зняти їх з вогню.

null
Приготування салату. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В окрему посудину викласти обсмажені баклажани, нарізаний перець, помідори і свіжу петрушку. Додати часник, пропущений через прес, пів чайної ложки солі та спеції (наприклад, суміш трав, але можна використовувати будь-які інші спеції на свій смак). Усе ретельно перемішати та подавати до столу. 

Раніше ми писали два чудові рецепти квашеного болгарського перцю на зиму. 

Нагадаємо, ми ділилися рецептом смачних квашених яблук у банці на зиму.

Також радимо дізнатися, як приготувати неймовірно смачну та вишукану квашену капусту з яблуками.

рецепти лайфхаки салат помідори баклажан

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:28 Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського знайти собі наступника, — ЗМІ

11:26 Скандал в Одесі — що буде з чиновницею, яка влаштувала скандал в маршрутці

11:23 Протест польських фермерів — Демченко відповів чи заблокований рух

11:21 На Сонці сталося три небезпечних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:20 У Дніпрі та Запоріжжі пролунали потужні вибухи

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

11:15 Ціни на світло можуть зрости до 9 грн за кіловат — коли чекати підвищення тарифу

11:04 Українська копійка — нумізмати платять шалені гроші за старі монети

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

11:00 Грошова допомога від ЮНІСЕФ — хто має право на 10,8 тис. грн

10:56 Засідання "Рамштайн" перенесли — яка причина

11:28 Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського знайти собі наступника, — ЗМІ

11:26 Скандал в Одесі — що буде з чиновницею, яка влаштувала скандал в маршрутці

11:23 Протест польських фермерів — Демченко відповів чи заблокований рух

11:21 На Сонці сталося три небезпечних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:20 У Дніпрі та Запоріжжі пролунали потужні вибухи

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

11:15 Ціни на світло можуть зрости до 9 грн за кіловат — коли чекати підвищення тарифу

11:04 Українська копійка — нумізмати платять шалені гроші за старі монети

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

11:00 Грошова допомога від ЮНІСЕФ — хто має право на 10,8 тис. грн

10:56 Засідання "Рамштайн" перенесли — яка причина

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Text

20:23 Попенко пояснив, чи отримують військові на передовій 200 тисяч гривень

Text

20:06 Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Text

17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті