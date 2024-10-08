Новий салат з баклажанами — покроковий рецепт приготування

Салат з баклажанами. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Шукаєте щось нове та смачне? Салат з баклажанами, який ви точно ще не пробували, — це саме те, що вам потрібно. Свіжий, ароматний та неймовірно смачний, він обов’язково сподобається всім!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

2 баклажани середнього розміру;

1 болгарський перець;

5 помідорів середнього розміру;

невеличкий пучок свіжої зелені;

3 зубчика часнику;

соняшникова олія;

сіль та спеції за смаком.

Спосіб приготування

Взяти 2 баклажани та очистити їх, нарізати великими кубиками. Покласти баклажани в окрему тарілку, додати 1 чайну ложку солі, перемішати і залишити на 10 хвилин, щоб баклажани виділили сік.

Шматочки баклажанів. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Поки баклажани стоять, нарізати великими кубиками болгарський перець та помідори. Потім подрібнити зелень, наприклад, петрушку (можна використовувати будь-яку іншу зелень за смаком).

Нарізані помідори. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігріти сковороду і додати соняшникову олію, не шкодуючи, оскільки баклажани добре вбирають її. Обсмажити баклажани на середньому вогні приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Як тільки баклажани почнуть підрум'янюватися, зняти їх з вогню.

Приготування салату. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В окрему посудину викласти обсмажені баклажани, нарізаний перець, помідори і свіжу петрушку. Додати часник, пропущений через прес, пів чайної ложки солі та спеції (наприклад, суміш трав, але можна використовувати будь-які інші спеції на свій смак). Усе ретельно перемішати та подавати до столу.

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