Салат Зимний фьюжин с копченой курицей и ананасами — праздничный новогодний рецепт 2026

Салат "Зимний фьюжн" с копченой курицей и ананасами — рецепт
Салат "Зимний фьюжин"— это сочетание нежности, легкого копченого аромата и праздничной сочности, которая всегда привлекает внимание гостей. Блюдо выглядит эффектно, хорошо держит форму и имеет тот самый сбалансированный вкус, идеально подходит к новогоднему столу.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- копченая куриная грудка или бедро — 300 г;
- свежие шампиньоны — 400-500 г;
- ананасы консервированные — 180 г;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- майонез — 4 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- свежий огурец — 1 шт.
Способ приготовления
Подготовить шампиньоны: нарезать их тонкими пластинками и обжарить на разогретом масле до легкого золотистого цвета. Добавить соль и перец, перемешать и дать полностью остыть, чтобы грибы не растопили другие компоненты в салате. Отварить яйца, охладить их и натереть на крупной терке, чтобы они имели нежную структуру.
Копченую курицу нарезать мелкими кубиками, чтобы она равномерно сочеталась с другими ингредиентами и придала салату характерный аромат. Ананасы отцедить от лишнего сока и измельчить на небольшие кусочки, которые придадут блюду сладкую сочность. Плавленый сыр подморозить несколько минут в морозильной камере — так его будет легче натереть на терке. Свежий огурец натереть тонкой соломкой, чтобы он стал праздничным акцентом в оформлении.
Для сборки салата использовать тарелку и разъемное кольцо. Выложить первый слой из обжаренных грибов, слегка промазать майонезом. Далее добавить слой натертых яиц, выложить копченую курицу, равномерно распределить кусочки ананасов и завершить тертым плавленым сыром.
Легко прижать салат сверху, чтобы слои стали более плотными. Поставить блюдо в холодильник на некоторое время, чтобы оно настоялось и приобрело гармоничный вкус. Перед подачей снять кольцо и украсить верх огуречной соломкой. По желанию добавить немного измельченных грецких орехов для легкого хрустящего акцента.
