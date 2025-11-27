Салат Зимний фьюжин с копченой курицей и ананасами — праздничный новогодний рецепт 2026

Салат "Зимний фьюжн". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Зимний фьюжин"— это сочетание нежности, легкого копченого аромата и праздничной сочности, которая всегда привлекает внимание гостей. Блюдо выглядит эффектно, хорошо держит форму и имеет тот самый сбалансированный вкус, идеально подходит к новогоднему столу.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

копченая куриная грудка или бедро — 300 г;

свежие шампиньоны — 400-500 г;

ананасы консервированные — 180 г;

плавленый сыр — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

майонез — 4 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

масло растительное — 3 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

свежий огурец — 1 шт.

Способ приготовления

Подготовить шампиньоны: нарезать их тонкими пластинками и обжарить на разогретом масле до легкого золотистого цвета. Добавить соль и перец, перемешать и дать полностью остыть, чтобы грибы не растопили другие компоненты в салате. Отварить яйца, охладить их и натереть на крупной терке, чтобы они имели нежную структуру.

Жареные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Копченую курицу нарезать мелкими кубиками, чтобы она равномерно сочеталась с другими ингредиентами и придала салату характерный аромат. Ананасы отцедить от лишнего сока и измельчить на небольшие кусочки, которые придадут блюду сладкую сочность. Плавленый сыр подморозить несколько минут в морозильной камере — так его будет легче натереть на терке. Свежий огурец натереть тонкой соломкой, чтобы он стал праздничным акцентом в оформлении.

Курица и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Для сборки салата использовать тарелку и разъемное кольцо. Выложить первый слой из обжаренных грибов, слегка промазать майонезом. Далее добавить слой натертых яиц, выложить копченую курицу, равномерно распределить кусочки ананасов и завершить тертым плавленым сыром.

Нарезанный огурец. Фото: smakuiemo.com.ua

Легко прижать салат сверху, чтобы слои стали более плотными. Поставить блюдо в холодильник на некоторое время, чтобы оно настоялось и приобрело гармоничный вкус. Перед подачей снять кольцо и украсить верх огуречной соломкой. По желанию добавить немного измельченных грецких орехов для легкого хрустящего акцента.

