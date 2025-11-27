Видео
Видео

Салат "Зимний фьюжн" с копченой курицей и ананасами — рецепт

Дата публикации 27 ноября 2025 12:04
Салат Зимний фьюжин с копченой курицей и ананасами — праздничный новогодний рецепт 2026
Салат "Зимний фьюжн". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Зимний фьюжин"— это сочетание нежности, легкого копченого аромата и праздничной сочности, которая всегда привлекает внимание гостей. Блюдо выглядит эффектно, хорошо держит форму и имеет тот самый сбалансированный вкус, идеально подходит к новогоднему столу.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • копченая куриная грудка или бедро — 300 г;
  • свежие шампиньоны — 400-500 г;
  • ананасы консервированные — 180 г;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло растительное — 3 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • свежий огурец — 1 шт.

Способ приготовления

Подготовить шампиньоны: нарезать их тонкими пластинками и обжарить на разогретом масле до легкого золотистого цвета. Добавить соль и перец, перемешать и дать полностью остыть, чтобы грибы не растопили другие компоненты в салате. Отварить яйца, охладить их и натереть на крупной терке, чтобы они имели нежную структуру.

рецепт салату з куркою
Жареные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Копченую курицу нарезать мелкими кубиками, чтобы она равномерно сочеталась с другими ингредиентами и придала салату характерный аромат. Ананасы отцедить от лишнего сока и измельчить на небольшие кусочки, которые придадут блюду сладкую сочность. Плавленый сыр подморозить несколько минут в морозильной камере — так его будет легче натереть на терке. Свежий огурец натереть тонкой соломкой, чтобы он стал праздничным акцентом в оформлении.

рецепт салату з куркою та ананасами
Курица и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Для сборки салата использовать тарелку и разъемное кольцо. Выложить первый слой из обжаренных грибов, слегка промазать майонезом. Далее добавить слой натертых яиц, выложить копченую курицу, равномерно распределить кусочки ананасов и завершить тертым плавленым сыром.

рецепт салату з куркою, ананасами та печерицями
Нарезанный огурец. Фото: smakuiemo.com.ua

Легко прижать салат сверху, чтобы слои стали более плотными. Поставить блюдо в холодильник на некоторое время, чтобы оно настоялось и приобрело гармоничный вкус. Перед подачей снять кольцо и украсить верх огуречной соломкой. По желанию добавить немного измельченных грецких орехов для легкого хрустящего акцента.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов салатов для праздничного или будничного меню

Вкусный салат "Аврора" № 1 — превзошел даже "Оливье" и "Шубу".

Новый салат с курицей и грибами "Эмеральд" на праздничный стол — рецепт.

Изысканный салат "Ловелас" — любимая закуска мужчин, готовьте больше.

Сытный салат "Зима" — вкусный рецепт на холодное время года.

Праздничный салат "Первый снег" — каждый слой идеален, превзошел "Шубу".

Сытный салат "Столица" за 5 минут — он вкусный весь год и не надоедает.

Вкусный салат "Интрига" — секрет в хрустящем слое, вкус незабываемый.

Новый рецепт салата "Ленивая шуба" — знакомый вкус, но готовится за считанные минуты.

Вкусная закуска из куриных желудков — рецепт, который все обожают.

Новый салат с крабовыми палочками "Роксолана" — новый рецепт закуски.

Вкусный салат "Рапсодия" — идеальный салат на Новый год 2026 или другой праздник.

салат рецепт курица Что приготовить на Новый год закуска ананас
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
