Салат Зимовий ф’южин з копченою куркою та ананасами — святковий новорічний рецепт 2026

Салат "Зимовий ф'южн". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Зимовий ф’южин" — це поєднання ніжності, легкого копченого аромату та святкової соковитості, яка завжди привертає увагу гостей. Страва виглядає ефектно, добре тримає форму та має той самий збалансований смак, що ідеально пасує до новорічного столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

копчена куряча грудка або стегно — 300 г;

свіжі шампіньйони — 400–500 г;

ананаси консервовані — 180 г;

плавлений сир — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

майонез — 4 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

олія рослинна — 3 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

свіжий огірок — 1 шт.

Спосіб приготування

Підготувати шампіньйони: нарізати їх тонкими пластинками та обсмажити на розігрітій олії до легкого золотистого кольору. Додати сіль і перець, перемішати та дати повністю охолонути, щоб гриби не розтопили інші компоненти у салаті. Відварити яйця, охолодити їх та натерти на великій тертці, щоб вони мали ніжну структуру.

Смажені печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Копчену курку нарізати дрібними кубиками, щоб вона рівномірно поєднувалась з іншими інгредієнтами та додала салату характерного аромату. Ананаси відцідити від зайвого соку та подрібнити на невеликі шматочки, які нададуть страві солодкої соковитості. Плавлений сир підморозити кілька хвилин у морозильній камері — так його буде легше натерти на тертці. Свіжий огірок натерти тонкою соломкою, щоб він став святковим акцентом в оформленні.

Курка та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Для складання салату використати тарілку та роз’ємне кільце. Викласти перший шар з обсмажених грибів, злегка промазати майонезом. Далі додати шар натертих яєць, викласти копчену курку, рівномірно розподілити шматочки ананасів і завершити тертим плавленим сиром.

Нарізаний огірок. Фото: smakuiemo.com.ua

Легко притиснути салат зверху, щоб шари стали більш щільними. Поставити страву у холодильник на певний час, щоб вона настоялася та набула гармонійного смаку. Перед подачею зняти кільце та прикрасити верх огірковою соломкою. За бажанням додати трохи подрібнених волоських горіхів для легкого хрумкого акценту.

