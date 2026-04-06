Шашлык в духовке: рецепт с которым мясо не станет сухим

Шашлык в духовке: рецепт с которым мясо не станет сухим

Дата публикации 6 апреля 2026 21:04
Шашлык в духовке: рецепт с которым мясо не станет сухим
Шашлык в духовке. Фото: кадр из видео

Этот рецепт шашлыка в духовке позволяет получить сочное и ароматное мясо без лишних усилий. Благодаря правильному маринаду и добавлению сала шашлык получается нежным и не пересушивается. Идеальный вариант, когда хочется настоящего вкуса шашлыка даже без выезда на природу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

  • мясо - 1,5 кг;
  • лук - 2-3 шт;
  • паприка - 1-2 ст. л;
  • аджика - 1 ч. л;
  • лимонный сок или уксус - 1 ст. л;
  • соль - по вкусу;
  • сало - 1-2 кусочка на 1 шпажку.
рецепт шашлика в духовці
Мясо и сало. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Нарезать мясо порционными кусками, лук нарезать полукольцами.
  2. Соединить мясо с луком, добавить паприку, аджику, лимонный сок или уксус и соль.
  3. Хорошо перемешать, слегка помять руками и оставить мариноваться минимум на 1-2 часа.
  4. Нанизать мясо на шпажки, чередуя с кусочками сала, чтобы сохранить сочность. Выложить шпажки на решетку или форму.
  5. Готовить в разогретой духовке при температуре 180 °C примерно 35-45 минут, периодически переворачивать, чтобы мясо равномерно подрумянилось. Подавать горячим.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
