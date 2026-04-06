Шашлык в духовке: рецепт с которым мясо не станет сухим
Дата публикации 6 апреля 2026 21:04
Этот рецепт шашлыка в духовке позволяет получить сочное и ароматное мясо без лишних усилий. Благодаря правильному маринаду и добавлению сала шашлык получается нежным и не пересушивается. Идеальный вариант, когда хочется настоящего вкуса шашлыка даже без выезда на природу.
Вам понадобится:
- мясо - 1,5 кг;
- лук - 2-3 шт;
- паприка - 1-2 ст. л;
- аджика - 1 ч. л;
- лимонный сок или уксус - 1 ст. л;
- соль - по вкусу;
- сало - 1-2 кусочка на 1 шпажку.
Способ приготовления
- Нарезать мясо порционными кусками, лук нарезать полукольцами.
- Соединить мясо с луком, добавить паприку, аджику, лимонный сок или уксус и соль.
- Хорошо перемешать, слегка помять руками и оставить мариноваться минимум на 1-2 часа.
- Нанизать мясо на шпажки, чередуя с кусочками сала, чтобы сохранить сочность. Выложить шпажки на решетку или форму.
- Готовить в разогретой духовке при температуре 180 °C примерно 35-45 минут, периодически переворачивать, чтобы мясо равномерно подрумянилось. Подавать горячим.
