Шашлык в духовке: рецепт с которым мясо не станет сухим

Шашлык в духовке.

Этот рецепт шашлыка в духовке позволяет получить сочное и ароматное мясо без лишних усилий. Благодаря правильному маринаду и добавлению сала шашлык получается нежным и не пересушивается. Идеальный вариант, когда хочется настоящего вкуса шашлыка даже без выезда на природу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

мясо - 1,5 кг;

лук - 2-3 шт;

паприка - 1-2 ст. л;

аджика - 1 ч. л;

лимонный сок или уксус - 1 ст. л;

соль - по вкусу;

сало - 1-2 кусочка на 1 шпажку.

Мясо и сало. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Нарезать мясо порционными кусками, лук нарезать полукольцами. Соединить мясо с луком, добавить паприку, аджику, лимонный сок или уксус и соль. Хорошо перемешать, слегка помять руками и оставить мариноваться минимум на 1-2 часа. Нанизать мясо на шпажки, чередуя с кусочками сала, чтобы сохранить сочность. Выложить шпажки на решетку или форму. Готовить в разогретой духовке при температуре 180 °C примерно 35-45 минут, периодически переворачивать, чтобы мясо равномерно подрумянилось. Подавать горячим.

