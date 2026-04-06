Шашлик у духовці: рецепт з яким м'ясо не стане сухим

Шашлик у духовці. Фото: кадр з відео

Цей рецепт шашлику у духовці дозволяє отримати соковите та ароматне м’ясо без зайвих зусиль. Завдяки правильному маринаду і додаванню сала шашлик виходить ніжним і не пересушується. Ідеальний варіант, коли хочеться справжнього смаку шашлику навіть без виїзду на природу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

м’ясо — 1,5 кг;

цибуля — 2–3 шт.;

паприка — 1–2 ст. л.;

аджика — 1 ч. л.;

лимонний сік або оцет — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

сало — 1–2 шматочки на 1 шпажку.

М’ясо та сало. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Нарізати м’ясо порційними шматками, цибулю нарізати півкільцями. З’єднати м’ясо з цибулею, додати паприку, аджику, лимонний сік або оцет та сіль. Добре перемішати, злегка пом’яти руками та залишити маринуватися щонайменше на 1–2 години. Нанизати м’ясо на шпажки, чергуючи зі шматочками сала, щоб зберегти соковитість. Викласти шпажки на решітку або форму. Готувати у розігрітій духовці при температурі 180 °C приблизно 35–45 хвилин, періодично перевертати, щоб м’ясо рівномірно підрум’янилося. Подавати гарячим.

