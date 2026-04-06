Шашлик у духовці: рецепт з яким м'ясо не стане сухим
Дата публікації: 6 квітня 2026 21:04
Шашлик у духовці. Фото: кадр з відео
Цей рецепт шашлику у духовці дозволяє отримати соковите та ароматне м’ясо без зайвих зусиль. Завдяки правильному маринаду і додаванню сала шашлик виходить ніжним і не пересушується. Ідеальний варіант, коли хочеться справжнього смаку шашлику навіть без виїзду на природу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- м’ясо — 1,5 кг;
- цибуля — 2–3 шт.;
- паприка — 1–2 ст. л.;
- аджика — 1 ч. л.;
- лимонний сік або оцет — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- сало — 1–2 шматочки на 1 шпажку.
Спосіб приготування
- Нарізати м’ясо порційними шматками, цибулю нарізати півкільцями.
- З’єднати м’ясо з цибулею, додати паприку, аджику, лимонний сік або оцет та сіль.
- Добре перемішати, злегка пом’яти руками та залишити маринуватися щонайменше на 1–2 години.
- Нанизати м’ясо на шпажки, чергуючи зі шматочками сала, щоб зберегти соковитість. Викласти шпажки на решітку або форму.
- Готувати у розігрітій духовці при температурі 180 °C приблизно 35–45 хвилин, періодично перевертати, щоб м’ясо рівномірно підрум’янилося. Подавати гарячим.
