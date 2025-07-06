Как заготовить щавель на зиму — простой рецепт

Щавель. Фото: Freepik

Щавель идеально подходит для зимних заготовок. Он сохраняет свой яркий вкус и пользу даже без добавления соли или уксуса.

Простым способом, как сделать заготовку щавеля на зиму, поделились на YouTube-канале "Мое подворье".

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Как приготовить щавель на зиму

Для заготовки щавеля на зиму важно выбирать молодые, нежные листья без повреждений и признаков гнили. Сначала их нужно тщательно промыть, чтобы избавиться от песка, грязи и возможных насекомых. Затем щавель следует хорошо обсушить.

Пока зелень подсыхает, нужно подготовить банки. Для стерилизации можно воспользоваться классическим способом — хорошо вымыть тару с содой, обдать кипятком или поместить в духовку. Крышки также обязательно прокипятить.

Щавель нарезать мелко и плотно утрамбовать в стерилизованные банки. Чтобы избежать воздушных карманов, массу прижать ложкой. Щавель залить охлажденной, чистой водой — фильтрованной или родниковой — до самого верха, чтобы полностью покрыть зелень.

После наполнения банки герметично закручивают металлическими крышками или плотно закрывают пластиковыми. Далее их переворачивают вверх дном, заворачивают в полотенце и оставляют до полного остывания. Если жидкость не вытекает — все сделано правильно.

Хранить такую консервацию можно в прохладном месте. Со временем щавель может потемнеть или изменить оттенок на оливковый — это естественная реакция кислоты с крышкой или водой. На качество и безопасность продукта такое изменение цвета не влияет.

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