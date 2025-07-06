Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Щавель на зиму — секретный способ заготовки без уксуса и соли arrow

Щавель на зиму — секретный способ заготовки без уксуса и соли

6 июля 2025 00:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как заготовить щавель на зиму — простой рецепт
Щавель. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Щавель идеально подходит для зимних заготовок. Он сохраняет свой яркий вкус и пользу даже без добавления соли или уксуса.

Простым способом, как сделать заготовку щавеля на зиму, поделились на YouTube-канале "Мое подворье".

Реклама
Читайте также:

Как приготовить щавель на зиму

Для заготовки щавеля на зиму важно выбирать молодые, нежные листья без повреждений и признаков гнили. Сначала их нужно тщательно промыть, чтобы избавиться от песка, грязи и возможных насекомых. Затем щавель следует хорошо обсушить.

Пока зелень подсыхает, нужно подготовить банки. Для стерилизации можно воспользоваться классическим способом — хорошо вымыть тару с содой, обдать кипятком или поместить в духовку. Крышки также обязательно прокипятить.

Щавель нарезать мелко и плотно утрамбовать в стерилизованные банки. Чтобы избежать воздушных карманов, массу прижать ложкой. Щавель залить охлажденной, чистой водой — фильтрованной или родниковой — до самого верха, чтобы полностью покрыть зелень.

После наполнения банки герметично закручивают металлическими крышками или плотно закрывают пластиковыми. Далее их переворачивают вверх дном, заворачивают в полотенце и оставляют до полного остывания. Если жидкость не вытекает — все сделано правильно.

Хранить такую консервацию можно в прохладном месте. Со временем щавель может потемнеть или изменить оттенок на оливковый — это естественная реакция кислоты с крышкой или водой. На качество и безопасность продукта такое изменение цвета не влияет.

Ранее мы рассказывали, как сделать вкусную заготовку из стрелок чеснока на зиму.

А также узнайте, как правильно заморозить смородину.

рецепт щавель заготовка на зиму полезные советы хранение продуктов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации