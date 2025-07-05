Кабачки на зиму у томатній заливці — гострий рецепт, який зникає зі столу першим

Кабачки в томатній заливці. Фото: smachnenke.com.ua

Ці кабачки у томатному маринаді — ідеальний варіант на зиму для любителів пікантних закусок. Страва виходить гострою, пряною й неймовірно ароматною. Завдяки поєднанню томатної пасти, часнику та спецій кожна баночка зникає зі столу за лічені хвилини. Цей рецепт легко масштабувати — навіть 50 банок не буде забагато.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачки – за кількістю банок;

парасолька кропу – 1 шт. на банку;

часник – 2 зуб. на банку;

запашний перець – 2 шт. на банку;

чорний перець горошком – 10–15 шт. на банку;

лавровий лист – 1 шт. на банку.

Для маринаду (на 3 банки по 800 мл і 2 банки по 500 мл):

вода – 1,5 л;

томатна паста – 250 г;

сіль – 60 г;

цукор – 150 г;

гострий перець – 3 шт.;

оцет 9% – 120 мл.

Спосіб приготування

Кабачки очистити від шкірки, видалити м’яку частину з насінням. Нарізати брусочками за висотою банок.

Кабачки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

На дно стерильних банок викласти парасольку кропу, часник, запашний перець, чорний перець горошком і лавровий лист. Щільно вкласти кабачки. Залити банки окропом, накрити кришками та залишити на 10 хвилин.

Кабачки в томатній заливці. Фото: smachnenke.com.ua

У цей час приготувати маринад: у каструлю влити воду, додати сіль, цукор, томатну пасту, оцет і цілий гострий перець. Довести до кипіння, проварити кілька хвилин. Гострий перець витягнути.

Кабачки в банках під рушником. Фото: smachnenke.com.ua

Злити воду з банок, залити гарячим маринадом, накрити кришками та стерилізувати: 800 мл — 10–12 хвилин, літрові — 15 хвилин. Закатати банки, перевернути догори дном і утеплити до повного охолодження.

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