Кабачки на зиму в томатной заливке — острый рецепт, который исчезает со стола первым

Кабачки на зиму в томатной заливке — даже 50 банок будет мало
Эти кабачки в томатном маринаде — идеальный вариант на зиму для любителей пикантных закусок. Блюдо получается острым, пряным и невероятно ароматным. Благодаря сочетанию томатной пасты, чеснока и специй каждая баночка исчезает со стола за считанные минуты. Этот рецепт легко масштабировать — даже 50 банок не будет много.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — по количеству банок;
- зонтик укропа — 1 шт. на банку;
- чеснок — 2 зуб. на банку;
- душистый перец — 2 шт. на банку;
- черный перец горошком — 10-15 шт. на банку;
- лавровый лист — 1 шт. на банку.
Для маринада (на 3 банки по 800 мл и 2 банки по 500 мл):
- вода — 1,5 л;
- томатная паста — 250 г;
- соль — 60 г;
- сахар — 150 г;
- острый перец — 3 шт.;
- уксус 9% — 120 мл.
Способ приготовления
Кабачки очистить от кожуры, удалить мягкую часть с семенами. Нарезать брусочками по высоте банок.
На дно стерильных банок выложить зонтик укропа, чеснок, душистый перец, черный перец горошком и лавровый лист. Плотно уложить кабачки. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 10 минут.
В это время приготовить маринад: в кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус и целый острый перец. Довести до кипения, проварить несколько минут. Острый перец вытащить.
Слить воду из банок, залить горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать: 800 мл - 10-12 минут, литровые - 15 минут. Закатать банки, перевернуть вверх дном и утеплить до полного остывания.
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