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Кабачки на зиму в томатной заливке — даже 50 банок будет мало

5 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Кабачки на зиму в томатной заливке — острый рецепт, который исчезает со стола первым
Кабачки в томатной заливке. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти кабачки в томатном маринаде — идеальный вариант на зиму для любителей пикантных закусок. Блюдо получается острым, пряным и невероятно ароматным. Благодаря сочетанию томатной пасты, чеснока и специй каждая баночка исчезает со стола за считанные минуты. Этот рецепт легко масштабировать — даже 50 банок не будет много.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачки — по количеству банок;
  • зонтик укропа — 1 шт. на банку;
  • чеснок — 2 зуб. на банку;
  • душистый перец — 2 шт. на банку;
  • черный перец горошком — 10-15 шт. на банку;
  • лавровый лист — 1 шт. на банку.

Для маринада (на 3 банки по 800 мл и 2 банки по 500 мл):

  • вода — 1,5 л;
  • томатная паста — 250 г;
  • соль — 60 г;
  • сахар — 150 г;
  • острый перец — 3 шт.;
  • уксус 9% — 120 мл.

Способ приготовления

Кабачки очистить от кожуры, удалить мягкую часть с семенами. Нарезать брусочками по высоте банок.

кабачки на зиму
Кабачки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

На дно стерильных банок выложить зонтик укропа, чеснок, душистый перец, черный перец горошком и лавровый лист. Плотно уложить кабачки. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 10 минут.

рецепт кабачків на зиму в томатній заливці
Кабачки в томатной заливке. Фото: smachnenke.com.ua

В это время приготовить маринад: в кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус и целый острый перец. Довести до кипения, проварить несколько минут. Острый перец вытащить.

кабачки на зиму в томаті
Кабачки в банках под полотенцем. Фото: smachnenke.com.ua

Слить воду из банок, залить горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать: 800 мл - 10-12 минут, литровые - 15 минут. Закатать банки, перевернуть вверх дном и утеплить до полного остывания.

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