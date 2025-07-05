Кабачки на зиму в томатной заливке — острый рецепт, который исчезает со стола первым

Кабачки в томатной заливке. Фото: smachnenke.com.ua

Эти кабачки в томатном маринаде — идеальный вариант на зиму для любителей пикантных закусок. Блюдо получается острым, пряным и невероятно ароматным. Благодаря сочетанию томатной пасты, чеснока и специй каждая баночка исчезает со стола за считанные минуты. Этот рецепт легко масштабировать — даже 50 банок не будет много.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачки — по количеству банок;

зонтик укропа — 1 шт. на банку;

чеснок — 2 зуб. на банку;

душистый перец — 2 шт. на банку;

черный перец горошком — 10-15 шт. на банку;

лавровый лист — 1 шт. на банку.

Для маринада (на 3 банки по 800 мл и 2 банки по 500 мл):

вода — 1,5 л;

томатная паста — 250 г;

соль — 60 г;

сахар — 150 г;

острый перец — 3 шт.;

уксус 9% — 120 мл.

Способ приготовления

Кабачки очистить от кожуры, удалить мягкую часть с семенами. Нарезать брусочками по высоте банок.

Кабачки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

На дно стерильных банок выложить зонтик укропа, чеснок, душистый перец, черный перец горошком и лавровый лист. Плотно уложить кабачки. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 10 минут.

Кабачки в томатной заливке. Фото: smachnenke.com.ua

В это время приготовить маринад: в кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус и целый острый перец. Довести до кипения, проварить несколько минут. Острый перец вытащить.

Кабачки в банках под полотенцем. Фото: smachnenke.com.ua

Слить воду из банок, залить горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать: 800 мл - 10-12 минут, литровые - 15 минут. Закатать банки, перевернуть вверх дном и утеплить до полного остывания.

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