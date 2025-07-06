Як заготувати щавель на зиму — простий рецепт

Щавель. Фото: Freepik

Щавель ідеально підходить для зимових заготівель. Він зберігає свій яскравий смак і користь навіть без додавання солі чи оцту.

Простим способом, як зробити заготівлю щавлю на зиму, поділилися на YouTube-каналі "Моє подвір'я".

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Як зготувати щавель на зиму

Для заготівлі щавлю на зиму важливо обирати молоде, ніжне листя без пошкоджень і ознак гнилі. Спочатку його потрібно ретельно промити, щоб позбутися піску, бруду та можливих комах. Потім щавель слід добре обсушити.

Поки зелень підсихає, потрібно підготувати банки. Для стерилізації можна скористатися класичним способом — добре вимити тару із содою, обдати окропом або помістити в духовку. Кришки також обов'язково прокип'ятити.

Щавель нарізати дрібно та щільно утрамбувати у стерилізовані банки. Щоб уникнути повітряних кишень, масу притиснути ложкою. Щавель залити охолодженою, чистою водою — фільтрованою або джерельною — до самого верху, аби повністю покрити зелень.

Після наповнення банки герметично закручують металевими кришками або щільно закривають пластиковими. Далі їх перевертають догори дном, загортають у рушник і залишають до повного охолодження. Якщо рідина не витікає — усе зроблено правильно.

Зберігати таку консервацію можна в прохолодному місці. З часом щавель може потемніти чи змінити відтінок на оливковий — це природна реакція кислоти з кришкою чи водою. На якість і безпечність продукту така зміна кольору не впливає.

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