Шоколадное печенье рецепт приготовления с фото — бюджетная и быстрая выпечка

Шикарное шоколадное печенье за копейки — быстрая выпечка к чаю
Это печенье покоряет с первого кусочка — нежное, мягкое внутри и слегка хрустящее снаружи. Аромат какао и ванили наполняет кухню уютом, а бюджетные ингредиенты делают рецепт любимым для ежедневного чаепития. Просто, быстро и очень вкусно.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мука — 150 г;
- какао — 50 г;
- сахар — 160 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — 1 щепотка;
- масло растительное — 60 г;
- яйца крупные — 2 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сахарная пудра — 50 г.
Способ приготовления
Смешать в миске муку, какао, разрыхлитель, соль, сахар и ванильный сахар.
В отдельной посуде взбить яйца с растительным маслом до однородности, после чего влить яичную смесь к сухим ингредиентам. Замесить мягкое тесто — оно должно быть немного липкое.
Оставить тесто в холодильнике на 30-40 минут, чтобы легче было формировать печенье.
Сформировать небольшие шарики, обвалять каждый в сахарной пудре и выложить на противень, застеленный пергаментом.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 12-15 минут до легкого трескания корочки. Остудить и подавать к чаю.
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