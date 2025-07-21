Шоколадное печенье рецепт приготовления с фото — бюджетная и быстрая выпечка

Шоколадное печенье. Фото: кадр из видео

Это печенье покоряет с первого кусочка — нежное, мягкое внутри и слегка хрустящее снаружи. Аромат какао и ванили наполняет кухню уютом, а бюджетные ингредиенты делают рецепт любимым для ежедневного чаепития. Просто, быстро и очень вкусно.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука — 150 г;

какао — 50 г;

сахар — 160 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — 1 щепотка;

масло растительное — 60 г;

яйца крупные — 2 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахарная пудра — 50 г.

Способ приготовления

Смешать в миске муку, какао, разрыхлитель, соль, сахар и ванильный сахар.

Какао и сахар. Фото: кадр из видео

В отдельной посуде взбить яйца с растительным маслом до однородности, после чего влить яичную смесь к сухим ингредиентам. Замесить мягкое тесто — оно должно быть немного липкое.

Шоколадное тесто. Фото: кадр из видео

Оставить тесто в холодильнике на 30-40 минут, чтобы легче было формировать печенье.

Приготовление печенья. Фото: кадр из видео

Сформировать небольшие шарики, обвалять каждый в сахарной пудре и выложить на противень, застеленный пергаментом.

Приготовление печенья. Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 12-15 минут до легкого трескания корочки. Остудить и подавать к чаю.

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