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Шикарное шоколадное печенье за копейки — быстрая выпечка к чаю

21 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Шоколадное печенье рецепт приготовления с фото — бюджетная и быстрая выпечка
Шоколадное печенье. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Это печенье покоряет с первого кусочка — нежное, мягкое внутри и слегка хрустящее снаружи. Аромат какао и ванили наполняет кухню уютом, а бюджетные ингредиенты делают рецепт любимым для ежедневного чаепития. Просто, быстро и очень вкусно.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • мука — 150 г;
  • какао — 50 г;
  • сахар — 160 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • масло растительное — 60 г;
  • яйца крупные — 2 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сахарная пудра — 50 г.

Способ приготовления

Смешать в миске муку, какао, разрыхлитель, соль, сахар и ванильный сахар.

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Какао и сахар. Фото: кадр из видео

В отдельной посуде взбить яйца с растительным маслом до однородности, после чего влить яичную смесь к сухим ингредиентам. Замесить мягкое тесто — оно должно быть немного липкое.

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Шоколадное тесто. Фото: кадр из видео

Оставить тесто в холодильнике на 30-40 минут, чтобы легче было формировать печенье.

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Приготовление печенья. Фото: кадр из видео

Сформировать небольшие шарики, обвалять каждый в сахарной пудре и выложить на противень, застеленный пергаментом.

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Приготовление печенья. Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 12-15 минут до легкого трескания корочки. Остудить и подавать к чаю.

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