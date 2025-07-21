Шоколадне печиво рецепт приготування з фото — бюджетна та швидка випічка

Шикарне шоколадне печиво за копійки — швидка випічка до чаю
Це печиво підкорює з першого шматочка — ніжне, м’яке всередині та злегка хрумке зовні. Аромат какао та ванілі наповнює кухню затишком, а бюджетні інгредієнти роблять рецепт улюбленим для щоденного чаювання. Просто, швидко і дуже смачно.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- борошно — 150 г;
- какао — 50 г;
- цукор — 160 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — 1 щіпка;
- олія рослинна — 60 г;
- яйця великі — 2 шт.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- цукрова пудра — 50 г.
Спосіб приготування
Змішати в мисці борошно, какао, розпушувач, сіль, цукор і ванільний цукор.
В окремому посуді збити яйця з олією до однорідності, після чого влити яєчну суміш до сухих інгредієнтів. Замісити м’яке тісто — воно має бути трішки липке.
Залишити тісто в холодильнику на 30–40 хвилин, щоб легше було формувати печиво.
Сформувати невеликі кульки, обкачати кожну в цукровій пудрі й викласти на деко, застелене пергаментом.
Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 12–15 хвилин до легкого тріскання скоринки. Остудити й подавати до чаю.
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