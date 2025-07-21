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Шикарне шоколадне печиво за копійки — швидка випічка до чаю

21 липня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Шоколадне печиво рецепт приготування з фото — бюджетна та швидка випічка
Шоколадне печиво. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Це печиво підкорює з першого шматочка — ніжне, м’яке всередині та злегка хрумке зовні. Аромат какао та ванілі наповнює кухню затишком, а бюджетні інгредієнти роблять рецепт улюбленим для щоденного чаювання. Просто, швидко і дуже смачно.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 150 г;
  • какао — 50 г;
  • цукор — 160 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — 1 щіпка;
  • олія рослинна — 60 г;
  • яйця великі — 2 шт.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • цукрова пудра — 50 г.

Спосіб приготування

Змішати в мисці борошно, какао, розпушувач, сіль, цукор і ванільний цукор.

шоколадне печиво до чаю
Какао та цукор. Фото: кадр з відео

В окремому посуді збити яйця з олією до однорідності, після чого влити яєчну суміш до сухих інгредієнтів. Замісити м’яке тісто — воно має бути трішки липке.

шоколадне печиво рецепт
Шоколадне тісто. Фото: кадр з відео

Залишити тісто в холодильнику на 30–40 хвилин, щоб легше було формувати печиво.

рецепт печива до чаю
Приготування печива. Фото: кадр з відео

Сформувати невеликі кульки, обкачати кожну в цукровій пудрі й викласти на деко, застелене пергаментом.

шоколадне печиво до чаю рецепт
Приготування печива. Фото: кадр з відео

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 12–15 хвилин до легкого тріскання скоринки. Остудити й подавати до чаю.

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