Салат со свеклой и капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из доступных овощей получается свежим, ярким и насыщенным по вкусу. Легкая заправка из оливкового масла, лимонного сока, соевого соуса и чеснока придает ему приятную пикантность и подчеркивает вкус каждого ингредиента.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — ½ кочана;

свекла — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

зеленый горошек — 100 г;

лук-шалот — по вкусу;

оливковое масло — 50 мл;

лимонный сок — ½ лимона;

соевый соус — 20 мл;

чеснок — 1 зубчик;

соль и черный перец — по вкусу.

Капуста и свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и помять руками. Оставить на 10 минут. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и соевый соус. Добавить измельченный чеснок и черный перец. Свеклу и морковь очистить и натереть, лук-шалот мелко нарезать. Добавить овощи и зеленый горошек к капусте. Полить салат заправкой, перемешать и поставить в холодильник до подачи.

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