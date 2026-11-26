Сочный и полезный салат: понадобится 1 свекла и половина капусты
Ua ru
26 ноября 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат со свеклой и капустой. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат из доступных овощей получается свежим, ярким и насыщенным по вкусу. Легкая заправка из оливкового масла, лимонного сока, соевого соуса и чеснока придает ему приятную пикантность и подчеркивает вкус каждого ингредиента.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — ½ кочана;
- свекла — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- зеленый горошек — 100 г;
- лук-шалот — по вкусу;
- оливковое масло — 50 мл;
- лимонный сок — ½ лимона;
- соевый соус — 20 мл;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и помять руками. Оставить на 10 минут.
- Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и соевый соус.
- Добавить измельченный чеснок и черный перец.
- Свеклу и морковь очистить и натереть, лук-шалот мелко нарезать. Добавить овощи и зеленый горошек к капусте.
- Полить салат заправкой, перемешать и поставить в холодильник до подачи.
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