Соковитий та корисний салат: знадобиться 1 буряк та пів капусти
Ua ru
26 листопада 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат з буряком та капустою. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат із доступних овочів виходить свіжим, яскравим і насиченим за смаком. Легка заправка з оливкової олії, лимонного соку, соєвого соусу та часнику додає приємної пікантності й підкреслює смак кожного інгредієнта.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — ½ головки;
- буряк — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- зелений горошок — 100 г;
- цибуля-шалот — за смаком;
- оливкова олія — 50 мл;
- лимонний сік — ½ лимона;
- соєвий соус — 20 мл;
- часник — 1 зубчик;
- сіль і чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, злегка посолити й пом’яти руками. Залишити на 10 хвилин.
- Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і соєвий соус.
- Додати подрібнений часник та чорний перець.
- Буряк і моркву очистити й натерти, шалот дрібно нарізати. Додати овочі та зелений горошок до капусти.
- Полити салат заправкою, перемішати й поставити в холодильник до подачі.
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