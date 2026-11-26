Салат з буряком та капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із доступних овочів виходить свіжим, яскравим і насиченим за смаком. Легка заправка з оливкової олії, лимонного соку, соєвого соусу та часнику додає приємної пікантності й підкреслює смак кожного інгредієнта.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

білокачанна капуста — ½ головки;

буряк — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

зелений горошок — 100 г;

цибуля-шалот — за смаком;

оливкова олія — 50 мл;

лимонний сік — ½ лимона;

соєвий соус — 20 мл;

часник — 1 зубчик;

сіль і чорний перець — за смаком.

Капуста та буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, злегка посолити й пом’яти руками. Залишити на 10 хвилин. Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і соєвий соус. Додати подрібнений часник та чорний перець. Буряк і моркву очистити й натерти, шалот дрібно нарізати. Додати овочі та зелений горошок до капусти. Полити салат заправкою, перемішати й поставити в холодильник до подачі.

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