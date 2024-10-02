Котлеты в кастрюле — рецепт сочного блюда на обед

Сочные котлеты тушенные в кастрюле — оригинальный рецепт на обед
2 октября 2024 05:47
Котлеты. Фото: 1000.menu
Приготовление сочных котлет — это искусство, которым можно овладеть, следуя нескольким простым советам. Котлеты, приготовленные в кастрюле, не только получаются очень вкусными, но и нежными, и сочными.
Рассмотрим рецепт и секреты, которые помогут вам добиться идеального результата.
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Для приготовления вам нужно:
- Фарш (говяжий, свиной или смешанный) — 500 г.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию).
- Хлеб — 2-3 ломтика (белый или черный).
- Молоко — 100 мл (для замачивания хлеба).
- Яйцо — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу.
- Зелень (укроп, петрушка) — по желанию.
- Масло растительное.
- Вода или бульон — 300 мл.
Способ приготовления
- Подготовка хлеба. Замочить ломтики хлеба в молоке на несколько минут, чтобы они стали мягкими. Хлеб придаст котлетам сочность.
- Приготовление фарша. В большую миску положить мясной фарш. Измельчить лук (и чеснок), добавить в фарш. Если используется зелень, ее также нужно мелко нарезать и добавить. Выжать избыток молока из хлеба и добавить его в фарш. Добавить яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите полученную массу, чтобы все ингредиенты соединились.
- Формирование котлет. Лепим котлеты по своему вкусу и усмотрению.
- Жарка котлет. Разогреть растительное масло в кастрюле на среднем огне. Обжарить котлеты по бокам до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны).
- Тушение. После того как котлеты зарумянятся, аккуратно налить в кастрюлю воду или бульон. Котлеты должны быть частично погружены в жидкость. Закрыть кастрюлю крышкой и убавить огонь. Тушить около 20-30 минут. Это позволит им стать более мягкими и сочными.
Готовые котлеты можно подавать с картофелем, рисом или овощами. Полейте их образовавшимся соусом во время тушения.
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