Котлеты в кастрюле — рецепт сочного блюда на обед

Котлеты. Фото: 1000.menu

Приготовление сочных котлет — это искусство, которым можно овладеть, следуя нескольким простым советам. Котлеты, приготовленные в кастрюле, не только получаются очень вкусными, но и нежными, и сочными.

Рассмотрим рецепт и секреты, которые помогут вам добиться идеального результата.

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Для приготовления вам нужно:

Фарш (говяжий, свиной или смешанный) — 500 г.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию).

Хлеб — 2-3 ломтика (белый или черный).

Молоко — 100 мл (для замачивания хлеба).

Яйцо — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу.

Зелень (укроп, петрушка) — по желанию.

Масло растительное.

Вода или бульон — 300 мл.

Способ приготовления

Подготовка хлеба. Замочить ломтики хлеба в молоке на несколько минут, чтобы они стали мягкими. Хлеб придаст котлетам сочность.

Замочить ломтики хлеба в молоке на несколько минут, чтобы они стали мягкими. Хлеб придаст котлетам сочность. Приготовление фарша. В большую миску положить мясной фарш. Измельчить лук (и чеснок), добавить в фарш. Если используется зелень, ее также нужно мелко нарезать и добавить. Выжать избыток молока из хлеба и добавить его в фарш. Добавить яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите полученную массу, чтобы все ингредиенты соединились.

В большую миску положить мясной фарш. Измельчить лук (и чеснок), добавить в фарш. Если используется зелень, ее также нужно мелко нарезать и добавить. Выжать избыток молока из хлеба и добавить его в фарш. Добавить яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите полученную массу, чтобы все ингредиенты соединились. Формирование котлет. Лепим котлеты по своему вкусу и усмотрению.

Лепим котлеты по своему вкусу и усмотрению. Жарка котлет. Разогреть растительное масло в кастрюле на среднем огне. Обжарить котлеты по бокам до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны).

Разогреть растительное масло в кастрюле на среднем огне. Обжарить котлеты по бокам до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны). Тушение. После того как котлеты зарумянятся, аккуратно налить в кастрюлю воду или бульон. Котлеты должны быть частично погружены в жидкость. Закрыть кастрюлю крышкой и убавить огонь. Тушить около 20-30 минут. Это позволит им стать более мягкими и сочными.

Фото: smachnenke.com.ua

Готовые котлеты можно подавать с картофелем, рисом или овощами. Полейте их образовавшимся соусом во время тушения.

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