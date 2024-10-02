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Сочные котлеты тушенные в кастрюле — оригинальный рецепт на обед

2 октября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Котлеты в кастрюле — рецепт сочного блюда на обед
Котлеты. Фото: 1000.menu
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовление сочных котлет — это искусство, которым можно овладеть, следуя нескольким простым советам. Котлеты, приготовленные в кастрюле, не только получаются очень вкусными, но и нежными, и сочными.

Рассмотрим рецепт и секреты, которые помогут вам добиться идеального результата.

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Для приготовления вам нужно:

  • Фарш (говяжий, свиной или смешанный) — 500 г.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию).
  • Хлеб — 2-3 ломтика (белый или черный).
  • Молоко — 100 мл (для замачивания хлеба).
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу.
  • Зелень (укроп, петрушка) — по желанию.
  • Масло растительное.
  • Вода или бульон — 300 мл.

Способ приготовления

  • Подготовка хлеба. Замочить ломтики хлеба в молоке на несколько минут, чтобы они стали мягкими. Хлеб придаст котлетам сочность.
  • Приготовление фарша. В большую миску положить мясной фарш. Измельчить лук (и чеснок), добавить в фарш. Если используется зелень, ее также нужно мелко нарезать и добавить. Выжать избыток молока из хлеба и добавить его в фарш. Добавить яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите полученную массу, чтобы все ингредиенты соединились.
  • Формирование котлет. Лепим котлеты по своему вкусу и усмотрению.
  • Жарка котлет. Разогреть растительное масло в кастрюле на среднем огне. Обжарить котлеты по бокам до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны).
  • Тушение. После того как котлеты зарумянятся, аккуратно налить в кастрюлю воду или бульон. Котлеты должны быть частично погружены в жидкость. Закрыть кастрюлю крышкой и убавить огонь. Тушить около 20-30 минут. Это позволит им стать более мягкими и сочными.

 

Сочные котлеты тушеные в кастрюле - оригинальный рецепт на обед - фото 1
Фото: smachnenke.com.ua

Готовые котлеты можно подавать с картофелем, рисом или овощами. Полейте их образовавшимся соусом во время тушения.

Ранее мы предлагали приготовить рубленые куриные котлеты за 15 минут без хлеба и мясорубки.

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