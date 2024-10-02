Котлети в каструлі — рецепт соковитої страви на обід

Котлети. Фото: 1000.menu

Приготування соковитих котлет — це мистецтво, яке можна опанувати, дотримуючись кількох простих порад. Котлети, приготовані в каструлі, не тільки виходять дуже смачними, а ще й ніжними та соковитими.

Розгляньмо рецепт та секрети, які допоможуть вам досягти ідеального результату.

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Для приготування вам потрібно:

Фарш (яловичий, свинячий або змішаний) — 500 г.

Цибуля — 1 шт.

Часник — 2-3 зубчики (за бажанням).

Хліб — 2-3 скибочки (білий або чорний).

Молоко — 100 мл (для замочування хліба).

Яйце — 1 шт.

Сіль, перець — на смак.

Зелень (кріп, петрушка) — за бажанням.

Олія рослинна.

Вода або бульйон — 300 мл.

Спосіб приготування

Підготовка хліба. Замочити скибочки хліба в молоці на кілька хвилин, щоб вони стали м’якими. Хліб додасть котлетам соковитість.

Замочити скибочки хліба в молоці на кілька хвилин, щоб вони стали м’якими. Хліб додасть котлетам соковитість. Приготування фаршу. У велику миску покласти м'ясний фарш. Подрібнити цибулю (та часник), додати до фаршу. Якщо використовуєте зелень, її також потрібно дрібно нарізати та додати. Вичавити надлишок молока з хліба та додати його до фаршу. Додати яйце, сіль та перець. Добре вимісити отриману масу, щоб всі інгредієнти з’єдналися.

У велику миску покласти м'ясний фарш. Подрібнити цибулю (та часник), додати до фаршу. Якщо використовуєте зелень, її також потрібно дрібно нарізати та додати. Вичавити надлишок молока з хліба та додати його до фаршу. Додати яйце, сіль та перець. Добре вимісити отриману масу, щоб всі інгредієнти з’єдналися. Формування котлет . Ліпимо котлети на свій смак та розсуд.

. Ліпимо котлети на свій смак та розсуд. Смаження котлет. Розігріти рослинну олію в каструлі на середньому вогні. Обсмажити котлети з обох боків до золотистої скоринки (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку).

Розігріти рослинну олію в каструлі на середньому вогні. Обсмажити котлети з обох боків до золотистої скоринки (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку). Тушкування. Після того як котлети зарум’яняться, акуратно налити в каструлю воду або бульйон. Котлети повинні бути частково занурені у рідину. Закрити каструлю кришкою та зменшити вогонь. Тушкувати близько 20-30 хвилин. Це дозволить їм стати м'якшими та соковитішими.

Фото: smachnenke.com.ua

Готові котлети можна подавати з картоплею, рисом або овочами. Полийте їх соусом, що утворився під час тушкування.

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