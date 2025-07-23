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Главная arrow Вкус arrow Сладкое за 5 минут — супер десерт, который исчезает мгновенно arrow

Сладкое за 5 минут — супер десерт, который исчезает мгновенно

23 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Быстрый десерт из слоеного теста рецепт приготовления с фото — кремовые пирожные с фисташками
Домашний десерт. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти пирожные готовятся всего за пять минут подготовки, а выглядят и на вкус, как из кондитерской. Хрустящее тесто, нежный крем с фисташками и шоколадная нотка — десерт получается праздничным даже в будний день. Идеально, когда хочется чего-то сладкого здесь и сейчас.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • слоеное тесто — 1 рулет;
  • масло сливочное — для смазывания;
  • сахар — для посыпки;
  • сливки подслащенные для взбивания — 200 мл;
  • фисташковый крем — 2-3 ст. л.;
  • чипсы темного шоколада — по своему вкусу;
  • сахарная пудра — для украшения.

Способ приготовления

Разморозить слоеное тесто, развернуть и смазать тонким слоем растопленного сливочного масла. Сделать рулет, защипнуть края и нарезать на ровные кусочки.

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Слоеное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить на противень, застеленный пергаментом, смазать сверху маслом и посыпать сахаром. Выпекать при 200 °C в обычном режиме или при 195 °C с вентилятором до румяного цвета — примерно 20 минут.

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Приготовление основы. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые пирожные полностью охладить. Тем временем взбить подслащенные сливки до устойчивой пены, добавить фисташковый крем и еще раз слегка взбить.

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Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Каждое пирожное разрезать пополам, как булочку, и наполнить кремом. Сверху украсить шоколадной стружкой и присыпать пудрой.

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