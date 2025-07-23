Быстрый десерт из слоеного теста рецепт приготовления с фото — кремовые пирожные с фисташками

Сладкое за 5 минут — супер десерт, который исчезает мгновенно
Эти пирожные готовятся всего за пять минут подготовки, а выглядят и на вкус, как из кондитерской. Хрустящее тесто, нежный крем с фисташками и шоколадная нотка — десерт получается праздничным даже в будний день. Идеально, когда хочется чего-то сладкого здесь и сейчас.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- слоеное тесто — 1 рулет;
- масло сливочное — для смазывания;
- сахар — для посыпки;
- сливки подслащенные для взбивания — 200 мл;
- фисташковый крем — 2-3 ст. л.;
- чипсы темного шоколада — по своему вкусу;
- сахарная пудра — для украшения.
Способ приготовления
Разморозить слоеное тесто, развернуть и смазать тонким слоем растопленного сливочного масла. Сделать рулет, защипнуть края и нарезать на ровные кусочки.
Выложить на противень, застеленный пергаментом, смазать сверху маслом и посыпать сахаром. Выпекать при 200 °C в обычном режиме или при 195 °C с вентилятором до румяного цвета — примерно 20 минут.
Готовые пирожные полностью охладить. Тем временем взбить подслащенные сливки до устойчивой пены, добавить фисташковый крем и еще раз слегка взбить.
Каждое пирожное разрезать пополам, как булочку, и наполнить кремом. Сверху украсить шоколадной стружкой и присыпать пудрой.
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