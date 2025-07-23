Швидкий десерт з листкового тіста рецепт приготування з фото — кремові тістечка з фісташками

Домашній десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Ці тістечка готуються всього за п'ять хвилин підготовки, а виглядають і смакують, як із кондитерської. Хрустке тісто, ніжний крем із фісташками та шоколадна нотка — десерт виходить святковим навіть у будній день. Ідеально, коли хочеться чогось солодкого тут і зараз.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

листкове тісто — 1 рулет;

масло вершкове — для змащування;

цукор — для посипання;

вершки підсолоджені для збивання — 200 мл;

фісташковий крем — 2–3 ст. л.;

чипси темного шоколаду — до свого смаку;

цукрова пудра — для оздоблення.

Спосіб приготування

Розморозити листкове тісто, розгорнути й змастити тонким шаром розтопленого вершкового масла. Зробити рулет, защипнути краї та нарізати на рівні шматочки.

Листкове тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти на деко, застелене пергаментом, змастити зверху маслом і посипати цукром. Випікати при 200 °C у звичайному режимі або при 195 °C з вентилятором до рум’яного кольору — приблизно 20 хвилин.

Приготування основи. Фото: smachnenke.com.ua

Готові тістечка повністю охолодити. Тим часом збити підсолоджені вершки до стійкої піни, додати фісташковий крем і ще раз злегка збити.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Кожне тістечко розрізати навпіл, як булочку, й наповнити кремом. Зверху прикрасити шоколадною стружкою та присипати пудрою.

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