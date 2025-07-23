Швидкий десерт з листкового тіста рецепт приготування з фото — кремові тістечка з фісташками

Солодке за 5 хвилин — супер десерт, який зникає миттєво
Ці тістечка готуються всього за п'ять хвилин підготовки, а виглядають і смакують, як із кондитерської. Хрустке тісто, ніжний крем із фісташками та шоколадна нотка — десерт виходить святковим навіть у будній день. Ідеально, коли хочеться чогось солодкого тут і зараз.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- листкове тісто — 1 рулет;
- масло вершкове — для змащування;
- цукор — для посипання;
- вершки підсолоджені для збивання — 200 мл;
- фісташковий крем — 2–3 ст. л.;
- чипси темного шоколаду — до свого смаку;
- цукрова пудра — для оздоблення.
Спосіб приготування
Розморозити листкове тісто, розгорнути й змастити тонким шаром розтопленого вершкового масла. Зробити рулет, защипнути краї та нарізати на рівні шматочки.
Викласти на деко, застелене пергаментом, змастити зверху маслом і посипати цукром. Випікати при 200 °C у звичайному режимі або при 195 °C з вентилятором до рум’яного кольору — приблизно 20 хвилин.
Готові тістечка повністю охолодити. Тим часом збити підсолоджені вершки до стійкої піни, додати фісташковий крем і ще раз злегка збити.
Кожне тістечко розрізати навпіл, як булочку, й наповнити кремом. Зверху прикрасити шоколадною стружкою та присипати пудрою.
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