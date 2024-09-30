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Стейк из тыквы в панировке — идея вкусного и полезного ужина без мяса

30 сентября 2024 22:05
Ирина Сундукова - Редактор
Жареный стейк из тыквы в панировке — быстрый рецепт без мяса
Тыква в панировке. Фото: hellofresh.co.nz
Ирина Сундукова - Редактор

Тыква — вкусная и очень полезная овощная культура, способная украсить ваше меню. Ее сладкий вкус и нежная текстура делают тыкву отличным ингредиентом для различных блюд.

Стейк из тыквы в панировке — это выгодное блюдо, отлично подходящее для всех, кто хочет разнообразить меню полезными продуктами.

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Необходимые ингредиенты

  • Тыква — 500 г (лучше всего использовать мягкие сорта, такие как мускатная).
  • Яйцо — 1 шт.
  • Панировочные сухари — 100 г (можно использовать сухари из цельнозернового хлеба или овсянки).
  • Мука — 50 г.
  • Соль, черный перец.
  • Масло для жарки.
  • Специи (по желанию, например, паприка или орегано).

Процесс приготовления

  • Подготовка тыквы. Очистить тыкву от семян и кожуры. Нарезать на толстые ломтики (около 1-1,5 см толщиной).
  • Бланширование. Если хотите, чтобы тыква была более мягкой, можно бланшировать ломтики в кипящей воде в течение 3-5 минут. Затем охладить их в воде со льдом.
  • Панировка. В трех отдельных тарелках подготовить: муку, взбитое яйцо с солью и перцем, панировочные сухари. Обваляйте каждый кусок тыквы сначала в муке, затем в яйце, а затем в панировочных сухарях.
  • Жарение. Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарить стейки из тыквы до золотистой корочки с обеих сторон примерно по 3-5 минут с каждой стороны.

 

Стейк из тыквы в панировке - идея вкусного и полезного ужина без мяса - фото 1
Фото: taste.com.au

Готовые стейки можно подавать со сметаной, йогуртом или другим соусом. В качестве гарнира подойдет свежий салат.

Наслаждайтесь приятным сочетанием хрустящей корочки и мягкой сердцевины.

Ранее мы писали, как приготовить тыквенный кекс к чаю — осенний вкус с изюмом и ноткой апельсина.

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