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Стейк з гарбуза в паніруванні — ідея смачної та корисної вечері без м'яса

30 вересня 2024 22:05
Ірина Сундукова - Редактор
Смажений стейк з гарбуза в паніруванні — швидкий рецепт без м'яса
Гарбуз в паніруванні. Фото: hellofresh.co.nz
Ірина Сундукова - Редактор

Гарбуз — смачна та дуже корисна овочева культура, яка здатна прикрасити ваше меню. Його солодкий смак та ніжна текстура роблять гарбуз чудовим інгредієнтом для різноманітних страв.

Стейк з гарбуза в паніруванні — це вигідна страва, яка відмінно підходить для усіх, хто хоче урізноманітнити меню корисними продуктами.

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Необхідні інгредієнти

  • Гарбуз — 500 г (найкраще використовувати м’які сорти, такі як мускатний).
  • Яйце — 1 шт.
  • Панірувальні сухарі — 100 г (можна використовувати сухарі з цільнозернового хліба або вівсянки).
  • Борошно — 50 г.
  • Сіль, чорний перець.
  • Олія для смаження.
  • Спеції (за бажанням, наприклад, паприка або орегано).

Процес приготування

  • Підготовка гарбуза. Очистити гарбуз від насіння та шкірки. Нарізати на товсті скибки (близько 1-1,5 см завтовшки).
  • Бланшування. Якщо хочете, щоб гарбуз був м’якшим, можна бланшувати скибки у киплячій воді протягом 3-5 хвилин. Потім охолодити їх у воді з льодом.
  • Панірування. У трьох окремих тарілках підготувати: борошно, збите яйце з сіллю та перцем, панірувальні сухарі. Обваляйте кожен шматок гарбуза спочатку в борошні, потім в яйці, а потім у панірувальних сухарях.
  • Смаження. Розігріти сковороду з олією на середньому вогні. Обсмажити стейки з гарбуза до золотистої скоринки з обох сторін, приблизно по 3-5 хвилин з кожного боку.

 

Стейк з гарбуза в паніруванні — ідея смачної та корисної вечері без м'яса - фото 1
Фото: taste.com.au

Готові стейки можна подавати зі сметаною, йогуртом або будь-яким іншим соусом. Як гарнір підійде свіжий салат.

Насолоджуйтеся приємним поєднанням хрусткої скоринки та м’якої серцевини.

Раніше ми писали, як приготувати гарбузовий кекс до чаю — осінній смаколик з родзинками та ноткою апельсина.

Також пропонували простий рецепт гарбузових дерунів на сніданок.

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