Смажений стейк з гарбуза в паніруванні — швидкий рецепт без м'яса

Гарбуз в паніруванні. Фото: hellofresh.co.nz

Гарбуз — смачна та дуже корисна овочева культура, яка здатна прикрасити ваше меню. Його солодкий смак та ніжна текстура роблять гарбуз чудовим інгредієнтом для різноманітних страв.

Стейк з гарбуза в паніруванні — це вигідна страва, яка відмінно підходить для усіх, хто хоче урізноманітнити меню корисними продуктами.

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Необхідні інгредієнти

Гарбуз — 500 г (найкраще використовувати м’які сорти, такі як мускатний).

Яйце — 1 шт.

Панірувальні сухарі — 100 г (можна використовувати сухарі з цільнозернового хліба або вівсянки).

Борошно — 50 г.

Сіль, чорний перець.

Олія для смаження.

Спеції (за бажанням, наприклад, паприка або орегано).

Процес приготування

Підготовка гарбуза. Очистити гарбуз від насіння та шкірки. Нарізати на товсті скибки (близько 1-1,5 см завтовшки).

Очистити гарбуз від насіння та шкірки. Нарізати на товсті скибки (близько 1-1,5 см завтовшки). Бланшування. Якщо хочете, щоб гарбуз був м’якшим, можна бланшувати скибки у киплячій воді протягом 3-5 хвилин. Потім охолодити їх у воді з льодом.

Якщо хочете, щоб гарбуз був м’якшим, можна бланшувати скибки у киплячій воді протягом 3-5 хвилин. Потім охолодити їх у воді з льодом. Панірування. У трьох окремих тарілках підготувати: борошно, збите яйце з сіллю та перцем, панірувальні сухарі. Обваляйте кожен шматок гарбуза спочатку в борошні, потім в яйці, а потім у панірувальних сухарях.

У трьох окремих тарілках підготувати: борошно, збите яйце з сіллю та перцем, панірувальні сухарі. Обваляйте кожен шматок гарбуза спочатку в борошні, потім в яйці, а потім у панірувальних сухарях. Смаження. Розігріти сковороду з олією на середньому вогні. Обсмажити стейки з гарбуза до золотистої скоринки з обох сторін, приблизно по 3-5 хвилин з кожного боку.

Фото: taste.com.au

Готові стейки можна подавати зі сметаною, йогуртом або будь-яким іншим соусом. Як гарнір підійде свіжий салат.

Насолоджуйтеся приємним поєднанням хрусткої скоринки та м’якої серцевини.

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