Смажений стейк з гарбуза в паніруванні — швидкий рецепт без м'яса

Стейк з гарбуза в паніруванні — ідея смачної та корисної вечері без м'яса
Гарбуз — смачна та дуже корисна овочева культура, яка здатна прикрасити ваше меню. Його солодкий смак та ніжна текстура роблять гарбуз чудовим інгредієнтом для різноманітних страв.
Стейк з гарбуза в паніруванні — це вигідна страва, яка відмінно підходить для усіх, хто хоче урізноманітнити меню корисними продуктами.
Необхідні інгредієнти
- Гарбуз — 500 г (найкраще використовувати м’які сорти, такі як мускатний).
- Яйце — 1 шт.
- Панірувальні сухарі — 100 г (можна використовувати сухарі з цільнозернового хліба або вівсянки).
- Борошно — 50 г.
- Сіль, чорний перець.
- Олія для смаження.
- Спеції (за бажанням, наприклад, паприка або орегано).
Процес приготування
- Підготовка гарбуза. Очистити гарбуз від насіння та шкірки. Нарізати на товсті скибки (близько 1-1,5 см завтовшки).
- Бланшування. Якщо хочете, щоб гарбуз був м’якшим, можна бланшувати скибки у киплячій воді протягом 3-5 хвилин. Потім охолодити їх у воді з льодом.
- Панірування. У трьох окремих тарілках підготувати: борошно, збите яйце з сіллю та перцем, панірувальні сухарі. Обваляйте кожен шматок гарбуза спочатку в борошні, потім в яйці, а потім у панірувальних сухарях.
- Смаження. Розігріти сковороду з олією на середньому вогні. Обсмажити стейки з гарбуза до золотистої скоринки з обох сторін, приблизно по 3-5 хвилин з кожного боку.
Готові стейки можна подавати зі сметаною, йогуртом або будь-яким іншим соусом. Як гарнір підійде свіжий салат.
Насолоджуйтеся приємним поєднанням хрусткої скоринки та м’якої серцевини.
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