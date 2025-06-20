Свинина по-грузински с домашним сацебели — вкусный рецепт приготовления мяса

Свинина по-грузински. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK

Пряная, сочная свинина по-грузински в аджике с пикантным соусом сацебели — блюдо, которое точно станет главным на вашем столе. Идеальный вариант для семейного обеда или застолья с гостями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с акцентом.

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Вам понадобится:

свинина — 2,5 кг;

аджика — 2 ст. л;

соевый соус — 100 г;

растительное масло — 20 г;

яблочный уксус — 3 ст. л. (или 2 ст. л. столового 9%);

чеснок — 50 г;

зелень — 50 г (для подачи);

лук — 3 шт. (для подачи).

Для соуса сацебели:

помидоры (или перекрученные) — 700 г;

кинза — 50 г;

укроп — 25 г;

чеснок — 30 г;

винный уксус (или яблочный/столовый) — 20 г;

масло — 30 г;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

острый перец — по вкусу;

хмели-сунели — 2 ч. л.;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

уцхо-сунели — 1 ч. л.;

лук репчатый — 1 шт.

Способ приготовления

Свинину нарезать порционными кусками. В глубокой миске смешать аджику, соевый соус, масло, уксус и измельченный чеснок.

Нарезанное мясо. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK



Замариновать мясо минимум на 4 часа (можно на ночь).

Мясо в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK

После маринования обжарить мясо на сильном огне до румяной корочки, затем довести до готовности в духовке или на сковороде под крышкой.

Приготовление соуса сацебели

Приготовление соуса сацебели Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK

Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Добавить измельченные помидоры, тушить 10-15 минут. Добавить измельченные чеснок и зелень, все специи, соль, сахар, уксус. Проварить еще 5-7 минут до загустения.

Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK



Подавать горячую свинину с соусом, украсив свежей зеленью и кольцами лука.

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