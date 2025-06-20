Свинина по-грузински с домашним сацебели — вкусный рецепт приготовления мяса

Свинина по-грузински и сацебели — один из лучших рецептов
Пряная, сочная свинина по-грузински в аджике с пикантным соусом сацебели — блюдо, которое точно станет главным на вашем столе. Идеальный вариант для семейного обеда или застолья с гостями.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с акцентом.
Вам понадобится:
- свинина — 2,5 кг;
- аджика — 2 ст. л;
- соевый соус — 100 г;
- растительное масло — 20 г;
- яблочный уксус — 3 ст. л. (или 2 ст. л. столового 9%);
- чеснок — 50 г;
- зелень — 50 г (для подачи);
- лук — 3 шт. (для подачи).
Для соуса сацебели:
- помидоры (или перекрученные) — 700 г;
- кинза — 50 г;
- укроп — 25 г;
- чеснок — 30 г;
- винный уксус (или яблочный/столовый) — 20 г;
- масло — 30 г;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- острый перец — по вкусу;
- хмели-сунели — 2 ч. л.;
- молотый кориандр — 1 ч. л.;
- уцхо-сунели — 1 ч. л.;
- лук репчатый — 1 шт.
Способ приготовления
Свинину нарезать порционными кусками. В глубокой миске смешать аджику, соевый соус, масло, уксус и измельченный чеснок.
Замариновать мясо минимум на 4 часа (можно на ночь).
После маринования обжарить мясо на сильном огне до румяной корочки, затем довести до готовности в духовке или на сковороде под крышкой.
Приготовление соуса сацебели
Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Добавить измельченные помидоры, тушить 10-15 минут. Добавить измельченные чеснок и зелень, все специи, соль, сахар, уксус. Проварить еще 5-7 минут до загустения.
Подавать горячую свинину с соусом, украсив свежей зеленью и кольцами лука.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык
Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка.
Какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.
Топ-3 обязательных специй для идеального шашлыка.
Как правильно нарезать мясо на шашлык или как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент.
Читайте Новини.LIVE!