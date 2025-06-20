Свинина по-грузинськи з домашнім сацебелі — смачний рецепт приготування м'яса

Свинина по-грузинськи та сацебелі — один із найкращих рецептів
Пряна, соковита свинина по-грузинськи в аджиці з пікантним соусом сацебелі — страва, яка точно стане головною на вашому столі. Ідеальний варіант для родинного обіду або застілля з гостями.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з акцентом.
Вам знадобиться:
- свинина — 2,5 кг;
- аджика — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 100 г;
- олія — 20 г;
- яблучний оцет — 3 ст. л. (або 2 ст. л. столового 9%);
- часник — 50 г;
- зелень — 50 г (для подачі);
- цибуля — 3 шт. (для подачі).
Для соусу сацебелі:
- помідори (або перекручені) — 700 г;
- кінза — 50 г;
- кріп — 25 г;
- часник — 30 г;
- винний оцет (або яблучний/столовий) — 20 г;
- олія — 30 г;
- цукор — 2 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- гострий перець — на смак;
- хмелі-сунелі — 2 ч. л.;
- мелений коріандр — 1 ч. л.;
- уцхо-сунелі — 1 ч. л.;
- цибуля — 1 шт.
Спосіб приготування
Свинину нарізати порційними шматками. У глибокій мисці змішати аджику, соєвий соус, олію, оцет і подрібнений часник.
Замаринувати м’ясо щонайменше на 4 години (можна на ніч).
Після маринування обсмажити м’ясо на сильному вогні до рум’яної скоринки, потім довести до готовності в духовці або на сковороді під кришкою.
Приготування соусу сацебелі
Цибулю обсмажити до м’якості на олії. Додати подрібнені помідори, тушкувати 10–15 хвилин. Додати подрібнені часник і зелень, усі спеції, сіль, цукор, оцет. Проварити ще 5–7 хвилин до загущення.
Подавати гарячу свинину з соусом, прикрасивши свіжою зеленню та кільцями цибулі.
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