Свинина по-грузинськи з домашнім сацебелі — смачний рецепт приготування м'яса

Свинина по-грузинськи. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK

Пряна, соковита свинина по-грузинськи в аджиці з пікантним соусом сацебелі — страва, яка точно стане головною на вашому столі. Ідеальний варіант для родинного обіду або застілля з гостями.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з акцентом.

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Вам знадобиться:

свинина — 2,5 кг;

аджика — 2 ст. л.;

соєвий соус — 100 г;

олія — 20 г;

яблучний оцет — 3 ст. л. (або 2 ст. л. столового 9%);

часник — 50 г;

зелень — 50 г (для подачі);

цибуля — 3 шт. (для подачі).

Для соусу сацебелі:

помідори (або перекручені) — 700 г;

кінза — 50 г;

кріп — 25 г;

часник — 30 г;

винний оцет (або яблучний/столовий) — 20 г;

олія — 30 г;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

гострий перець — на смак;

хмелі-сунелі — 2 ч. л.;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

уцхо-сунелі — 1 ч. л.;

цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування

Свинину нарізати порційними шматками. У глибокій мисці змішати аджику, соєвий соус, олію, оцет і подрібнений часник.

Нарізане м'яса. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK



Замаринувати м’ясо щонайменше на 4 години (можна на ніч).

М'ясо в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK

Після маринування обсмажити м’ясо на сильному вогні до рум’яної скоринки, потім довести до готовності в духовці або на сковороді під кришкою.

Приготування соусу сацебелі

Приготування соусу сацебелі. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK

Цибулю обсмажити до м’якості на олії. Додати подрібнені помідори, тушкувати 10–15 хвилин. Додати подрібнені часник і зелень, усі спеції, сіль, цукор, оцет. Проварити ще 5–7 хвилин до загущення.

Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK



Подавати гарячу свинину з соусом, прикрасивши свіжою зеленню та кільцями цибулі.

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