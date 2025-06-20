Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаРецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Свинина по-грузинськи та сацебелі — один із найкращих рецептів arrow

Свинина по-грузинськи та сацебелі — один із найкращих рецептів

20 червня 2025 01:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Свинина по-грузинськи з домашнім сацебелі — смачний рецепт приготування м'яса
Свинина по-грузинськи. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Пряна, соковита свинина по-грузинськи в аджиці з пікантним соусом сацебелі — страва, яка точно стане головною на вашому столі. Ідеальний варіант для родинного обіду або застілля з гостями.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з акцентом

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинина — 2,5 кг;
  • аджика — 2 ст. л.;
  • соєвий соус — 100 г;
  • олія — 20 г;
  • яблучний оцет — 3 ст. л. (або 2 ст. л. столового 9%);
  • часник — 50 г;
  • зелень — 50 г (для подачі);
  • цибуля — 3 шт. (для подачі).

Для соусу сацебелі:

  • помідори (або перекручені) — 700 г;
  • кінза — 50 г;
  • кріп — 25 г;
  • часник — 30 г;
  • винний оцет (або яблучний/столовий) — 20 г;
  • олія — 30 г;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • гострий перець — на смак;
  • хмелі-сунелі — 2 ч. л.;
  • мелений коріандр — 1 ч. л.;
  • уцхо-сунелі — 1 ч. л.;
  • цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування

Свинину нарізати порційними шматками. У глибокій мисці змішати аджику, соєвий соус, олію, оцет і подрібнений часник.

свинина по-грузинськи та сацебелі
Нарізане м'яса. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK


Замаринувати м’ясо щонайменше на 4 години (можна на ніч).

смачна свинина по-грузинськи та сацебелі
М'ясо в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK

Після маринування обсмажити м’ясо на сильному вогні до рум’яної скоринки, потім довести до готовності в духовці або на сковороді під кришкою.

Приготування соусу сацебелі

ароматна свинина по-грузинськи та сацебелі
Приготування соусу сацебелі. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK

Цибулю обсмажити до м’якості на олії. Додати подрібнені помідори, тушкувати 10–15 хвилин. Додати подрібнені часник і зелень, усі спеції, сіль, цукор, оцет. Проварити ще 5–7 хвилин до загущення.

пікантна свинина по-грузинськи та сацебелі
Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @ZURABCHIK


Подавати гарячу свинину з соусом, прикрасивши свіжою зеленню та кільцями цибулі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів та порад, які допоможуть приготувати ідеальний шашлик

Декілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику

Які дрова найкраще підходять для приготування шашлику

Топ-3 обов'язкових спецій для ідеального шашлику

Як правильно нарізати м'ясо на шашлик або як приготувати смачний шашлик без маринаду — знадобиться один простий інгредієнт. 

рецепт шашлик сацебелі свинина грузинська кухня
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації