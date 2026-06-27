Сырники на завтрак за 20 минут: рецепт без муки и манки
27 июня 2026 05:04
Сырники на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua
Эти сырники станут отличным вариантом для быстрого и сытного завтрака. Благодаря семенам чиа они хорошо держат форму без муки и манки, а внутри остаются нежными, мягкими и очень вкусными.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 300 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 1 ст. л.;
- семена чиа — 2 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Творог хорошо размять вилкой или взбить блендером до однородной консистенции.
- Добавить яйцо, соль и сахар, тщательно перемешать.
- Добавить семена чиа и оставить массу на несколько минут, чтобы семена набухли.
- Сформировать небольшие сырники. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить сырники с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавать горячими с натуральным йогуртом, мёдом, сметаной или свежими ягодами.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Читайте Новини.live!