Сырники на завтрак за 20 минут: рецепт без муки и манки

Сырники на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Эти сырники станут отличным вариантом для быстрого и сытного завтрака. Благодаря семенам чиа они хорошо держат форму без муки и манки, а внутри остаются нежными, мягкими и очень вкусными.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 1 ст. л.;

семена чиа — 2 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Жареные сырники. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Творог хорошо размять вилкой или взбить блендером до однородной консистенции. Добавить яйцо, соль и сахар, тщательно перемешать. Добавить семена чиа и оставить массу на несколько минут, чтобы семена набухли. Сформировать небольшие сырники. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить сырники с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими с натуральным йогуртом, мёдом, сметаной или свежими ягодами.

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