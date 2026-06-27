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Сырники на завтрак за 20 минут: рецепт без муки и манки

27 июня 2026 05:04
Сырники на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Эти сырники станут отличным вариантом для быстрого и сытного завтрака. Благодаря семенам чиа они хорошо держат форму без муки и манки, а внутри остаются нежными, мягкими и очень вкусными.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 300 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • семена чиа — 2 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.
Жареные сырники. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог хорошо размять вилкой или взбить блендером до однородной консистенции.
  2. Добавить яйцо, соль и сахар, тщательно перемешать.
  3. Добавить семена чиа и оставить массу на несколько минут, чтобы семена набухли.
  4. Сформировать небольшие сырники. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить сырники с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Подавать горячими с натуральным йогуртом, мёдом, сметаной или свежими ягодами.

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