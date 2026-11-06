Сытный постный салат со шпротами и фасолью. Фото: smakuiemo.com.ua

Для этого рецепта не требуются сложные ингредиенты и длительное приготовление, особенно если овощи и фасоль уже отварены. Салат заправляется обычным растительным маслом, поэтому станет вкусным вариантом постного меню.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

лук — 0,5 шт.;

шпроты — 1 банка;

отварной картофель в мундирах — 10 небольших шт.;

консервированный зеленый горошек — 1 банка;

отварная или запеченная свекла — 1–2 шт.;

маринованные огурцы — 2–3 шт.;

отварная фасоль — 1 глубокая миска;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для заправки;

перец чили — по желанию.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Картофель и свеклу очистить и нарезать кубиками. Измельчить маринованные огурцы, лук нарезать полукольцами. Шпроты достать из банки и разделить на небольшие кусочки. В большой миске смешать картофель, свеклу, огурцы, фасоль, горошек, шпроты и лук. Добавить немного соли, черного перца и растительного масла. Осторожно перемешать, чтобы не размять овощи. Перед подачей охладить салат в холодильнике 20–30 минут. По желанию украсить перцем чили или свежей зеленью.

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