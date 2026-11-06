Сытный постный салат со шпротами и фасолью: рецепт вместо ужина
Ua ru
6 ноября 2026 21:44
Фото: smakuiemo.com.ua
Сытный постный салат со шпротами и фасолью. Фото: smakuiemo.com.ua
Для этого рецепта не требуются сложные ингредиенты и длительное приготовление, особенно если овощи и фасоль уже отварены. Салат заправляется обычным растительным маслом, поэтому станет вкусным вариантом постного меню.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- лук — 0,5 шт.;
- шпроты — 1 банка;
- отварной картофель в мундирах — 10 небольших шт.;
- консервированный зеленый горошек — 1 банка;
- отварная или запеченная свекла — 1–2 шт.;
- маринованные огурцы — 2–3 шт.;
- отварная фасоль — 1 глубокая миска;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для заправки;
- перец чили — по желанию.
Способ приготовления
- Картофель и свеклу очистить и нарезать кубиками.
- Измельчить маринованные огурцы, лук нарезать полукольцами.
- Шпроты достать из банки и разделить на небольшие кусочки.
- В большой миске смешать картофель, свеклу, огурцы, фасоль, горошек, шпроты и лук. Добавить немного соли, черного перца и растительного масла.
- Осторожно перемешать, чтобы не размять овощи.
- Перед подачей охладить салат в холодильнике 20–30 минут. По желанию украсить перцем чили или свежей зеленью.
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