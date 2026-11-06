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Главная Вкус Сытный постный салат со шпротами и фасолью: рецепт вместо ужина

Сытный постный салат со шпротами и фасолью: рецепт вместо ужина

Ua ru
6 ноября 2026 21:44
Постный салат со шпротами и фасолью: сытное блюдо из простых продуктов Фото: smakuiemo.com.ua
Сытный постный салат со шпротами и фасолью. Фото: smakuiemo.com.ua

Для этого рецепта не требуются сложные ингредиенты и длительное приготовление, особенно если овощи и фасоль уже отварены. Салат заправляется обычным растительным маслом, поэтому станет вкусным вариантом постного меню.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • лук — 0,5 шт.;
  • шпроты — 1 банка;
  • отварной картофель в мундирах — 10 небольших шт.;
  • консервированный зеленый горошек — 1 банка;
  • отварная или запеченная свекла — 1–2 шт.;
  • маринованные огурцы — 2–3 шт.;
  • отварная фасоль — 1 глубокая миска;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для заправки;
  • перец чили — по желанию.
рецепт салату з буряком та шпротами
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель и свеклу очистить и нарезать кубиками.
  2. Измельчить маринованные огурцы, лук нарезать полукольцами.
  3. Шпроты достать из банки и разделить на небольшие кусочки.
  4. В большой миске смешать картофель, свеклу, огурцы, фасоль, горошек, шпроты и лук. Добавить немного соли, черного перца и растительного масла.
  5. Осторожно перемешать, чтобы не размять овощи.
  6. Перед подачей охладить салат в холодильнике 20–30 минут. По желанию украсить перцем чили или свежей зеленью.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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