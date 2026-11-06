Ситний пісний салат зі шпротами та квасолею: рецепт замість вечері
Ua ru
6 листопада 2026 21:44
Фото: smakuiemo.com.ua
Ситний пісний салат зі шпротами та квасолею. Фото: smakuiemo.com.ua
Рецепт не потребує складних інгредієнтів і тривалого приготування, особливо якщо овочі та квасоля вже відварені. Салат заправляється звичайною олією, тож стане смачним варіантом пісного меню.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- цибуля — 0,5 шт.;
- шпроти — 1 банка;
- відварена картопля в мундирах — 10 невеликих шт.;
- консервований зелений горошок — 1 банка;
- відварений або запечений буряк — 1–2 шт.;
- квашені огірки — 2–3 шт.;
- відварена квасоля — 1 глибока миска;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для заправки;
- перець чилі — за бажанням.
Спосіб приготування
- Картоплю та буряк очистити й нарізати кубиками.
- Подрібнити квашені огірки, цибулю нарізати півкільцями.
- Шпроти дістати з банки та розділити на невеликі шматочки.
- У великій мисці з’єднати картоплю, буряк, огірки, квасолю, горошок, шпроти й цибулю. Додати трохи солі, чорний перець та олію.
- Обережно перемішати, щоб не розім’яти овочі.
- Перед подачею охолодити салат у холодильнику 20–30 хвилин. За бажанням прикрасити перцем чилі або свіжою зеленню.
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