Ситний пісний салат зі шпротами та квасолею. Фото: smakuiemo.com.ua

Рецепт не потребує складних інгредієнтів і тривалого приготування, особливо якщо овочі та квасоля вже відварені. Салат заправляється звичайною олією, тож стане смачним варіантом пісного меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

цибуля — 0,5 шт.;

шпроти — 1 банка;

відварена картопля в мундирах — 10 невеликих шт.;

консервований зелений горошок — 1 банка;

відварений або запечений буряк — 1–2 шт.;

квашені огірки — 2–3 шт.;

відварена квасоля — 1 глибока миска;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

олія — для заправки;

перець чилі — за бажанням.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю та буряк очистити й нарізати кубиками. Подрібнити квашені огірки, цибулю нарізати півкільцями. Шпроти дістати з банки та розділити на невеликі шматочки. У великій мисці з’єднати картоплю, буряк, огірки, квасолю, горошок, шпроти й цибулю. Додати трохи солі, чорний перець та олію. Обережно перемішати, щоб не розім’яти овочі. Перед подачею охолодити салат у холодильнику 20–30 хвилин. За бажанням прикрасити перцем чилі або свіжою зеленню.

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