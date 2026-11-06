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Головна Смак Ситний пісний салат зі шпротами та квасолею: рецепт замість вечері

Ситний пісний салат зі шпротами та квасолею: рецепт замість вечері

Ua ru
6 листопада 2026 21:44
Пісний салат зі шпротами та квасолею: ситна страва з простих продуктів Фото: smakuiemo.com.ua
Ситний пісний салат зі шпротами та квасолею. Фото: smakuiemo.com.ua

Рецепт не потребує складних інгредієнтів і тривалого приготування, особливо якщо овочі та квасоля вже відварені. Салат заправляється звичайною олією, тож стане смачним варіантом пісного меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • цибуля — 0,5 шт.;
  • шпроти — 1 банка;
  • відварена картопля в мундирах — 10 невеликих шт.;
  • консервований зелений горошок — 1 банка;
  • відварений або запечений буряк — 1–2 шт.;
  • квашені огірки — 2–3 шт.;
  • відварена квасоля — 1 глибока миска;
  • сіль і чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для заправки;
  • перець чилі — за бажанням.
рецепт салату з буряком та шпротами
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю та буряк очистити й нарізати кубиками.
  2. Подрібнити квашені огірки, цибулю нарізати півкільцями.
  3. Шпроти дістати з банки та розділити на невеликі шматочки.
  4. У великій мисці з’єднати картоплю, буряк, огірки, квасолю, горошок, шпроти й цибулю. Додати трохи солі, чорний перець та олію.
  5. Обережно перемішати, щоб не розім’яти овочі.
  6. Перед подачею охолодити салат у холодильнику 20–30 хвилин. За бажанням прикрасити перцем чилі або свіжою зеленню.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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