Сытный постный салат за 10 минут: понадобится фасоль и картофель

Сытный постный салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит простые, сытные и очень домашние блюда. Картофель и фасоль делают его питательным, свекла добавляет легкую сладкую нотку, а шпроты создают тот самый насыщенный вкус, который идеально сочетается с квашеными огурцами.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лук — 0,5 шт.;

шпроты — 1 банка;

картофель отварной — 10 небольших шт;

консервированный зеленый горошек — 1 банка;

свекла отварная или запеченная — 1-2 шт.;

квашеные огурцы — 2-3 шт.;

отварная фасоль — 1 глубокая миска.;

масло — для заправки.;

соль — по вкусу.;

черный молотый перец — по вкусу.;

перец чили — по желанию.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Картофель, свеклу и квашеные огурцы нарезать кубиками. Лук нарезать полукольцами. По желанию залить кипятком на несколько минут, чтобы убрать лишнюю горечь. Шпроты разделить на небольшие кусочки. В большой миске смешать картофель, свеклу, огурцы, фасоль и зеленый горошек. Добавить шпроты и лук, посолить, поперчить и заправить растительным маслом. Перемешать салат и по желанию охладить перед подачей.

