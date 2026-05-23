Україна
Сытный постный салат за 10 минут: понадобится фасоль и картофель

Сытный постный салат за 10 минут: понадобится фасоль и картофель

Дата публикации 23 мая 2026 15:04
Сытный постный салат за 10 минут: понадобится фасоль и картофель
Сытный постный салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит простые, сытные и очень домашние блюда. Картофель и фасоль делают его питательным, свекла добавляет легкую сладкую нотку, а шпроты создают тот самый насыщенный вкус, который идеально сочетается с квашеными огурцами.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лук — 0,5 шт.;
  • шпроты — 1 банка;
  • картофель отварной — 10 небольших шт;
  • консервированный зеленый горошек — 1 банка;
  • свекла отварная или запеченная — 1-2 шт.;
  • квашеные огурцы — 2-3 шт.;
  • отварная фасоль — 1 глубокая миска.;
  • масло — для заправки.;
  • соль — по вкусу.;
  • черный молотый перец — по вкусу.;
  • перец чили — по желанию.
рецепт ситного салату
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель, свеклу и квашеные огурцы нарезать кубиками.
  2. Лук нарезать полукольцами. По желанию залить кипятком на несколько минут, чтобы убрать лишнюю горечь.
  3. Шпроты разделить на небольшие кусочки.
  4. В большой миске смешать картофель, свеклу, огурцы, фасоль и зеленый горошек.
  5. Добавить шпроты и лук, посолить, поперчить и заправить растительным маслом.
  6. Перемешать салат и по желанию охладить перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
