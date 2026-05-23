Сытный постный салат за 10 минут: понадобится фасоль и картофель
Дата публикации 23 мая 2026 15:04
Сытный постный салат. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит простые, сытные и очень домашние блюда. Картофель и фасоль делают его питательным, свекла добавляет легкую сладкую нотку, а шпроты создают тот самый насыщенный вкус, который идеально сочетается с квашеными огурцами.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лук — 0,5 шт.;
- шпроты — 1 банка;
- картофель отварной — 10 небольших шт;
- консервированный зеленый горошек — 1 банка;
- свекла отварная или запеченная — 1-2 шт.;
- квашеные огурцы — 2-3 шт.;
- отварная фасоль — 1 глубокая миска.;
- масло — для заправки.;
- соль — по вкусу.;
- черный молотый перец — по вкусу.;
- перец чили — по желанию.
Способ приготовления
- Картофель, свеклу и квашеные огурцы нарезать кубиками.
- Лук нарезать полукольцами. По желанию залить кипятком на несколько минут, чтобы убрать лишнюю горечь.
- Шпроты разделить на небольшие кусочки.
- В большой миске смешать картофель, свеклу, огурцы, фасоль и зеленый горошек.
- Добавить шпроты и лук, посолить, поперчить и заправить растительным маслом.
- Перемешать салат и по желанию охладить перед подачей.
