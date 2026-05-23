Ситний пісний салат за 10 хвилин: знадобиться квасоля та картопля

Ситний пісний салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить прості, ситні й дуже домашні страви. Картопля та квасоля роблять його поживним, буряк додає легку солодку нотку, а шпроти створюють той самий насичений смак, який ідеально поєднується з квашеними огірками.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цибуля — 0,5 шт.;

шпроти — 1 банка.;

картопля відварена — 10 невеликих шт.;

консервований зелений горошок — 1 банка.;

буряк відварений або запечений — 1–2 шт.;

квашені огірки — 2–3 шт.;

відварена квасоля — 1 глибока миска.;

олія — для заправки.;

сіль — за смаком.;

чорний мелений перець — за смаком.;

перець чилі — за бажанням.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю, буряк і квашені огірки нарізати кубиками. Цибулю нарізати півкільцями. За бажанням залити окропом на кілька хвилин, щоб прибрати зайву гіркоту. Шпроти розділити на невеликі шматочки. У великій мисці змішати картоплю, буряк, огірки, квасолю та зелений горошок. Додати шпроти й цибулю, посолити, поперчити та заправити олією. Перемішати салат і за бажанням охолодити перед подачею.

