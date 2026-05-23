Ситний пісний салат за 10 хвилин: знадобиться квасоля та картопля
Ua ru
Дата публікації: 23 травня 2026 15:04
Ситний пісний салат. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить прості, ситні й дуже домашні страви. Картопля та квасоля роблять його поживним, буряк додає легку солодку нотку, а шпроти створюють той самий насичений смак, який ідеально поєднується з квашеними огірками.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цибуля — 0,5 шт.;
- шпроти — 1 банка.;
- картопля відварена — 10 невеликих шт.;
- консервований зелений горошок — 1 банка.;
- буряк відварений або запечений — 1–2 шт.;
- квашені огірки — 2–3 шт.;
- відварена квасоля — 1 глибока миска.;
- олія — для заправки.;
- сіль — за смаком.;
- чорний мелений перець — за смаком.;
- перець чилі — за бажанням.
Спосіб приготування
- Картоплю, буряк і квашені огірки нарізати кубиками.
- Цибулю нарізати півкільцями. За бажанням залити окропом на кілька хвилин, щоб прибрати зайву гіркоту.
- Шпроти розділити на невеликі шматочки.
- У великій мисці змішати картоплю, буряк, огірки, квасолю та зелений горошок.
- Додати шпроти й цибулю, посолити, поперчити та заправити олією.
- Перемішати салат і за бажанням охолодити перед подачею.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама