Ситний пісний салат за 10 хвилин: знадобиться квасоля та картопля

Ситний пісний салат за 10 хвилин: знадобиться квасоля та картопля

Дата публікації: 23 травня 2026 15:04
Ситний пісний салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить прості, ситні й дуже домашні страви. Картопля та квасоля роблять його поживним, буряк додає легку солодку нотку, а шпроти створюють той самий насичений смак, який ідеально поєднується з квашеними огірками. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • цибуля — 0,5 шт.;
  • шпроти — 1 банка.;
  • картопля відварена — 10 невеликих шт.;
  • консервований зелений горошок — 1 банка.;
  • буряк відварений або запечений — 1–2 шт.;
  • квашені огірки — 2–3 шт.;
  • відварена квасоля — 1 глибока миска.;
  • олія — для заправки.;
  • сіль — за смаком.;
  • чорний мелений перець — за смаком.;
  • перець чилі — за бажанням.
рецепт ситного салату
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю, буряк і квашені огірки нарізати кубиками.
  2. Цибулю нарізати півкільцями. За бажанням залити окропом на кілька хвилин, щоб прибрати зайву гіркоту.
  3. Шпроти розділити на невеликі шматочки.
  4. У великій мисці змішати картоплю, буряк, огірки, квасолю та зелений горошок.
  5. Додати шпроти й цибулю, посолити, поперчити та заправити олією.
  6. Перемішати салат і за бажанням охолодити перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
