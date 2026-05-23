Салат з молодою капустою за 5 хвилин: на вечерю для схуднення

Салат з молодою капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант легкої вечері, коли хочеться ситної, але не важкої страви. Молода капуста робить його хрустким і свіжим, а редиска та огірок додають соковитості й легкої пікантності. Варені яйця забезпечують ситність, завдяки чому салат добре насичує навіть без додаткових страв.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 150 г.;

огірок — 1 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

капуста молода — 300 г.;

цибуля зелена — 50 г.;

петрушка — невеликий пучок.

Для заправки:

лимонний сік — з 1/2 лимона.;

гірчиця зерниста — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

йогурт грецький — 180 г.;

сіль — за смаком.;

перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Редиску нарізати тонкими кружечками, огірок — півкільцями, яйця — невеликими кубиками. Молоду капусту тонко нашаткувати, зелень дрібно порізати. Усі овочі та яйця викласти у велику миску. Окремо змішати йогурт, лимонний сік, гірчицю, мед, сіль і перець до однорідної заправки. Додати заправку до салату та обережно перемішати. Подавати одразу після приготування.

