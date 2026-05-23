Салат з молодою капустою за 5 хвилин: на вечерю для схуднення

Салат з молодою капустою за 5 хвилин: на вечерю для схудення

Салат з молодою капустою за 5 хвилин: на вечерю для схудення

Дата публікації: 23 травня 2026 01:04
Цей салат — ідеальний варіант легкої вечері, коли хочеться ситної, але не важкої страви. Молода капуста робить його хрустким і свіжим, а редиска та огірок додають соковитості й легкої пікантності. Варені яйця забезпечують ситність, завдяки чому салат добре насичує навіть без додаткових страв. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 150 г.;
  • огірок — 1 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • капуста молода — 300 г.;
  • цибуля зелена — 50 г.;
  • петрушка — невеликий пучок.

Для заправки:

  • лимонний сік — з 1/2 лимона.;
  • гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • йогурт грецький — 180 г.;
  • сіль — за смаком.;
  • перець — за смаком.
Спосіб приготування

  1. Редиску нарізати тонкими кружечками, огірок — півкільцями, яйця — невеликими кубиками.
  2. Молоду капусту тонко нашаткувати, зелень дрібно порізати.
  3. Усі овочі та яйця викласти у велику миску.
  4. Окремо змішати йогурт, лимонний сік, гірчицю, мед, сіль і перець до однорідної заправки.
  5. Додати заправку до салату та обережно перемішати. Подавати одразу після приготування.

