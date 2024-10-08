Осенний салат из капусты – пошаговый рецепт приготовления

Такой осенний салат из капусты должен быть в арсенале каждой хозяйки
Осенний салат из капусты – настоящая находка для тех, кто любит готовить полезные и вкусные блюда. Этот рецепт стоит того, чтобы сохранить его в кулинарной книге каждой хозяйки. Готовится легко, а смакует – невероятно!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно .
Вам понадобится:
- капуста 5 кг;
- морковь 1 кг;
- перец 1 кг (очищенного);
- лук 500 г;
- соль 3 ст.л с горкой;
- сахар 250 г;
- уксус 9% 150 мл;
- масло 350 мл;
- перец горошком.
Способ приготовления
Капусту нужно нашинковать, морковь натереть, а сладкий перец порезать.
К луку с морковью добавить сладкий перец.
Все объединить и перемешать. Добавить соль, сахар и уксус. Всё перемешать.
Салат положить в банки и поставить в холодильник.
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