Осенний салат из капусты – пошаговый рецепт приготовления

Салат из капусты. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Осенний салат из капусты – настоящая находка для тех, кто любит готовить полезные и вкусные блюда. Этот рецепт стоит того, чтобы сохранить его в кулинарной книге каждой хозяйки. Готовится легко, а смакует – невероятно!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно .

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Вам понадобится:

капуста 5 кг;

морковь 1 кг;

перец 1 кг (очищенного);

лук 500 г;

соль 3 ст.л с горкой;

сахар 250 г;

уксус 9% 150 мл;

масло 350 мл;

перец горошком.

Способ приготовления

Капусту нужно нашинковать, морковь натереть, а сладкий перец порезать.

Нарезанная капуста. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К луку с морковью добавить сладкий перец.

Капутс и перец. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все объединить и перемешать. Добавить соль, сахар и уксус. Всё перемешать.

Капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат положить в банки и поставить в холодильник.

Капуста в банке. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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