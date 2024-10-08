Осінній салат з капусти — покроковий рецепт приготування

Салат з капусти. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Осінній салат з капусти — справжня знахідка для тих, хто любить готувати корисні та смачні страви. Цей рецепт вартий того, щоб зберегти його в кулінарній книзі кожної господині. Готується легко, а смакує — неймовірно!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

капуста 5 кг;

морква 1 кг;

перець 1 кг (очищеного);

цибуля 500 г;

сіль 3 ст.л з гіркою;

цукор 250 г;

оцет 9% 150 мл;

олія 350 мл;

перець горошком.

Спосіб приготування

Капусту потрібно нашаткувати, моркву натерти, а солодкий перець нарізати.

Нарізана капуста. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До цибулі з морквою додати солодкий перець.

Капутса та перець. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все поєднати та перемішати. Додати сіль, цукор та оцет. Все перемішати.

Капуста та морква. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат покласти в банки та постаивти в холодильник.

Капуста в банці. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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