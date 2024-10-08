Осінній салат з капусти — покроковий рецепт приготування

Такий осінній салат з капусти, має бути в арсеналі кожної господині
Осінній салат з капусти — справжня знахідка для тих, хто любить готувати корисні та смачні страви. Цей рецепт вартий того, щоб зберегти його в кулінарній книзі кожної господині. Готується легко, а смакує — неймовірно!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- капуста 5 кг;
- морква 1 кг;
- перець 1 кг (очищеного);
- цибуля 500 г;
- сіль 3 ст.л з гіркою;
- цукор 250 г;
- оцет 9% 150 мл;
- олія 350 мл;
- перець горошком.
Спосіб приготування
Капусту потрібно нашаткувати, моркву натерти, а солодкий перець нарізати.
До цибулі з морквою додати солодкий перець.
Все поєднати та перемішати. Додати сіль, цукор та оцет. Все перемішати.
Салат покласти в банки та постаивти в холодильник.
Раніше ми ділилися рецептом смачних квашених яблук у банці на зиму.
Нагадаємо, ми розповідали про смачний і простий рецепт квашених огірків з капустою.
Також пропонуємо дізнатися, коли квасити капусту в жовтні 2024 року за місячним календарем, щоб страва вийшла смачною і довго зберігалася.
Читайте Новини.LIVE!