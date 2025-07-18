Баклажаны как грибы на зиму — простой рецепт из Черкасской области

Консервированные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

Эти баклажаны не отличить от настоящих грибов — особенно после нескольких недель в банке. Старинный рецепт из Черкасской области имеет секрет: все в простой заправке из укропа, чеснока и бульонного кубика.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

баклажаны — 2,5 кг;

масло для жарки — по необходимости;

грибные бульонные кубики — 2 шт.;

соль — 1 ч. л. без горки;

укроп — 1 пучок;

чеснок — 80 г;

уксус 9% — 2,5 ст. л. (или 400 мл).

Способ приготовления

Баклажаны почистить и нарезать кубиками размером 1-1,5 см. Жарить порциями во фритюре на сильном огне до румяности (около 5 минут на каждую порцию). Готовые овощи выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Нарезанные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокую миску с обжаренными баклажанами добавить измельченный укроп, чеснок, соль, грибные кубики и уксус. Осторожно перемешать, не разламывая кусочки. Оставить на 20 минут для маринования.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Плотно утрамбовать баклажаны в стерилизованные банки — без пустот и пузырей, чтобы овощи пустили сок и выступило масло.

Заготовка на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой по плечики и стерилизовать 20 минут. Затем герметично закрыть и оставить под одеялом до полного остывания.

Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.