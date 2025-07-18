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Те самые баклажаны на зиму, которые все путают с грибами — рецепт

18 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Баклажаны как грибы на зиму — простой рецепт из Черкасской области
Консервированные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти баклажаны не отличить от настоящих грибов — особенно после нескольких недель в банке. Старинный рецепт из Черкасской области имеет секрет: все в простой заправке из укропа, чеснока и бульонного кубика.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 2,5 кг;
  • масло для жарки — по необходимости;
  • грибные бульонные кубики — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л. без горки;
  • укроп — 1 пучок;
  • чеснок — 80 г;
  • уксус 9% — 2,5 ст. л. (или 400 мл).

Способ приготовления

Баклажаны почистить и нарезать кубиками размером 1-1,5 см. Жарить порциями во фритюре на сильном огне до румяности (около 5 минут на каждую порцию). Готовые овощи выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

баклажани на зиму
Нарезанные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокую миску с обжаренными баклажанами добавить измельченный укроп, чеснок, соль, грибные кубики и уксус. Осторожно перемешать, не разламывая кусочки. Оставить на 20 минут для маринования.

рецепт баклажанів на зиму, як гриби
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Плотно утрамбовать баклажаны в стерилизованные банки — без пустот и пузырей, чтобы овощи пустили сок и выступило масло.

консервовані баклажани, як гриби
Заготовка на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой по плечики и стерилизовать 20 минут. Затем герметично закрыть и оставить под одеялом до полного остывания.

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