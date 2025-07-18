Баклажаны как грибы на зиму — простой рецепт из Черкасской области

Те самые баклажаны на зиму, которые все путают с грибами — рецепт
Эти баклажаны не отличить от настоящих грибов — особенно после нескольких недель в банке. Старинный рецепт из Черкасской области имеет секрет: все в простой заправке из укропа, чеснока и бульонного кубика.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2,5 кг;
- масло для жарки — по необходимости;
- грибные бульонные кубики — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л. без горки;
- укроп — 1 пучок;
- чеснок — 80 г;
- уксус 9% — 2,5 ст. л. (или 400 мл).
Способ приготовления
Баклажаны почистить и нарезать кубиками размером 1-1,5 см. Жарить порциями во фритюре на сильном огне до румяности (около 5 минут на каждую порцию). Готовые овощи выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
В глубокую миску с обжаренными баклажанами добавить измельченный укроп, чеснок, соль, грибные кубики и уксус. Осторожно перемешать, не разламывая кусочки. Оставить на 20 минут для маринования.
Плотно утрамбовать баклажаны в стерилизованные банки — без пустот и пузырей, чтобы овощи пустили сок и выступило масло.
Накрыть крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой по плечики и стерилизовать 20 минут. Затем герметично закрыть и оставить под одеялом до полного остывания.
Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей
Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.
Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.
Читайте Новини.LIVE!