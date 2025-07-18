Баклажани як гриби на зиму — простий рецепт із Черкащини

Ті самі баклажани на зиму, які всі плутають з грибами — рецепт
Ці баклажани не відрізнити від справжніх грибів — особливо після кількох тижнів у банці. Старовинний рецепт із Черкащини має секрет: усе в простій заправці з кропу, часнику й бульйонного кубика.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2,5 кг;
- олія для смаження — за потребою;
- грибні бульйонні кубики — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л. без гірки;
- кріп — 1 пучок;
- часник — 80 г;
- оцет 9% — 2,5 ст. л. (або 400 мл).
Спосіб приготування
Баклажани почистити й нарізати кубиками розміром 1–1,5 см. Смажити порціями у фритюрі на сильному вогні до рум’яності (близько 5 хвилин на кожну порцію). Готові овочі викладати на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
У глибоку миску з обсмаженими баклажанами додати подрібнений кріп, часник, сіль, грибні кубики та оцет. Обережно перемішати, не розламуючи шматочки. Залишити на 20 хвилин для маринування.
Щільно утрамбувати баклажани у стерилізовані банки — без пустот і бульбашок, щоб овочі пустили сік і виступила олія.
Накрити кришками, поставити в каструлю з рушником на дні, залити водою по плічка й стерилізувати 20 хвилин. Потім герметично закрити та залишити під ковдрою до повного охолодження.
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