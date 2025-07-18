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Головна arrow Смак arrow Ті самі баклажани на зиму, які всі плутають з грибами — рецепт arrow

Ті самі баклажани на зиму, які всі плутають з грибами — рецепт

18 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Баклажани як гриби на зиму — простий рецепт із Черкащини
Консервовані баклажани. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці баклажани не відрізнити від справжніх грибів — особливо після кількох тижнів у банці. Старовинний рецепт із Черкащини має секрет: усе в простій заправці з кропу, часнику й бульйонного кубика. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 2,5 кг;
  • олія для смаження — за потребою;
  • грибні бульйонні кубики — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л. без гірки;
  • кріп — 1 пучок;
  • часник — 80 г;
  • оцет 9% — 2,5 ст. л. (або 400 мл).

Спосіб приготування

Баклажани почистити й нарізати кубиками розміром 1–1,5 см. Смажити порціями у фритюрі на сильному вогні до рум’яності (близько 5 хвилин на кожну порцію). Готові овочі викладати на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

баклажани на зиму
Нарізані баклажани. Фото: gospodynka.com.ua

У глибоку миску з обсмаженими баклажанами додати подрібнений кріп, часник, сіль, грибні кубики та оцет. Обережно перемішати, не розламуючи шматочки. Залишити на 20 хвилин для маринування.

рецепт баклажанів на зиму, як гриби
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Щільно утрамбувати баклажани у стерилізовані банки — без пустот і бульбашок, щоб овочі пустили сік і виступила олія.

консервовані баклажани, як гриби
Заготівля на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити кришками, поставити в каструлю з рушником на дні, залити водою по плічка й стерилізувати 20 хвилин. Потім герметично закрити та залишити під ковдрою до повного охолодження.

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