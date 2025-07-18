Баклажани як гриби на зиму — простий рецепт із Черкащини

Консервовані баклажани. Фото: gospodynka.com.ua

Ці баклажани не відрізнити від справжніх грибів — особливо після кількох тижнів у банці. Старовинний рецепт із Черкащини має секрет: усе в простій заправці з кропу, часнику й бульйонного кубика.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

баклажани — 2,5 кг;

олія для смаження — за потребою;

грибні бульйонні кубики — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л. без гірки;

кріп — 1 пучок;

часник — 80 г;

оцет 9% — 2,5 ст. л. (або 400 мл).

Спосіб приготування

Баклажани почистити й нарізати кубиками розміром 1–1,5 см. Смажити порціями у фритюрі на сильному вогні до рум’яності (близько 5 хвилин на кожну порцію). Готові овочі викладати на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Нарізані баклажани. Фото: gospodynka.com.ua

У глибоку миску з обсмаженими баклажанами додати подрібнений кріп, часник, сіль, грибні кубики та оцет. Обережно перемішати, не розламуючи шматочки. Залишити на 20 хвилин для маринування.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Щільно утрамбувати баклажани у стерилізовані банки — без пустот і бульбашок, щоб овочі пустили сік і виступила олія.

Заготівля на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити кришками, поставити в каструлю з рушником на дні, залити водою по плічка й стерилізувати 20 хвилин. Потім герметично закрити та залишити під ковдрою до повного охолодження.

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