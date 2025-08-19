Торт Молочная девочка за 30 минут без раскатки коржей — простой и нежный рецепт десерта

Торт "Молочная девочка" за 30 минут без раскатки коржей — десерт
Невероятно нежный и легкий торт "Молочная девочка" можно приготовить всего за 30 минут без лишних усилий. Его воздушные коржи на сгущенном молоке в сочетании с кремом со вкусом сливочного мороженого покорят даже самых требовательных сладкоежек. Это идеальный вариант для быстрого десерта, который выглядит празднично и тает во рту.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сгущенное молоко — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- мука пшеничная просеянная — 180 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Для крема:
- сливки жирностью от 33% — 500 г;
- сгущенное молоко — 80 г;
- ванильный сахар — 10 г.
Способ приготовления
Сперва взбить яйца со щепоткой соли в течение нескольких минут, пока масса не станет более пышной. Добавить сгущенное молоко, затем постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить однородное нежное тесто.
Форму или коврик для выпекания застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Половину теста равномерно распределить тонким слоем. Выпекать корж при температуре 180 °С примерно 6-7 минут. По такой же технологии испечь еще один корж.
Пока коржи остывают, приготовить крем. Охлажденные сливки взбить с ванильным сахаром до густой консистенции. Затем тонкой струйкой ввести сгущенку, продолжая взбивать миксером на средней скорости, чтобы масса стала воздушной и нежной.
Каждый корж разрезать на 2 части, чтобы получить 4 тонкие заготовки. Собрать торт: промазать каждый корж кремом, щедро смазать бока и верх.
Поставить десерт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.
Перед подачей украсить по собственному вкусу — тертым шоколадом, свежими ягодами или кокосовой стружкой.
