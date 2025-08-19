Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Торт "Молочная девочка" за 30 минут без раскатки коржей — десерт arrow

Торт "Молочная девочка" за 30 минут без раскатки коржей — десерт

19 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Торт Молочная девочка за 30 минут без раскатки коржей — простой и нежный рецепт десерта
Торт "Молочная девочка". Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Невероятно нежный и легкий торт "Молочная девочка" можно приготовить всего за 30 минут без лишних усилий. Его воздушные коржи на сгущенном молоке в сочетании с кремом со вкусом сливочного мороженого покорят даже самых требовательных сладкоежек. Это идеальный вариант для быстрого десерта, который выглядит празднично и тает во рту.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • сгущенное молоко — 300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • мука пшеничная просеянная — 180 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для крема:

  • сливки жирностью от 33% — 500 г;
  • сгущенное молоко — 80 г;
  • ванильный сахар — 10 г.

Способ приготовления

Сперва взбить яйца со щепоткой соли в течение нескольких минут, пока масса не станет более пышной. Добавить сгущенное молоко, затем постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить однородное нежное тесто.

рецепт торта
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Форму или коврик для выпекания застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Половину теста равномерно распределить тонким слоем. Выпекать корж при температуре 180 °С примерно 6-7 минут. По такой же технологии испечь еще один корж.

рецепт торта з кремом
Приготовление коржей. Фото: кадр из видео

Пока коржи остывают, приготовить крем. Охлажденные сливки взбить с ванильным сахаром до густой консистенции. Затем тонкой струйкой ввести сгущенку, продолжая взбивать миксером на средней скорости, чтобы масса стала воздушной и нежной.

торт Молочна дівчинка
Приготовление крема. Фото: кадр из видео

Каждый корж разрезать на 2 части, чтобы получить 4 тонкие заготовки. Собрать торт: промазать каждый корж кремом, щедро смазать бока и верх.

смачний десерт до кави
Коржи и крем. Фото: кадр из видео

Поставить десерт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

рецепт смачного торта Молочна дівчинка
Приготовление торта. Фото: кадр из видео

Перед подачей украсить по собственному вкусу — тертым шоколадом, свежими ягодами или кокосовой стружкой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.

сладости десерт торт рецепт крем для торта
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации