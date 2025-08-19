Торт Молочна дівчинка за 30 хвилин без розкатки коржів — простий і ніжний рецепт десерту

Торт "Молочна дівчинка". Фото: кадр з відео

Неймовірно ніжний і легкий торт "Молочна дівчинка" можна приготувати всього за 30 хвилин без зайвих зусиль. Його повітряні коржі на згущеному молоці у поєднанні з кремом зі смаком вершкового морозива підкорять навіть найвибагливіших ласунів. Це ідеальний варіант для швидкого десерту, який виглядає святково та тане в роті.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

сгущене молоко — 300 г;

яйця — 3 шт.;

сіль — щіпка;

борошно пшеничне просіяне — 180 г;

розпушувач — 10 г.

Для крему:

вершки жирністю від 33% — 500 г;

сгущене молоко — 80 г;

ванільний цукор — 10 г.

Спосіб приготування

Спершу збити яйця зі щіпкою солі протягом кількох хвилин, поки маса не стане більш пишною. Додати згущене молоко, потім поступово всипати борошно з розпушувачем і замісити однорідне ніжне тісто.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Форму або килимок для випікання застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Половину тіста рівномірно розподілити тонким шаром. Випікати корж при температурі 180 °С приблизно 6–7 хвилин. За такою ж технологією спекти ще один корж.

Приготування коржів. Фото: кадр з відео

Поки коржі остигають, приготувати крем. Охолоджені вершки збити з ванільним цукром до густої консистенції. Потім тонкою цівкою ввести згущене молоко, продовжуючи збивати міксером на середній швидкості, щоб маса стала повітряною та ніжною.

Приготування крему. Фото: кадр з відео

Кожен корж розрізати на 2 частини, щоб отримати 4 тонкі заготовки. Зібрати торт: промазати кожен корж кремом, щедро змастити боки та верх.

Коржі та крем. Фото: кадр з відео

Поставити десерт у холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився.

Приготування торта. Фото: кадр з відео

Перед подачею прикрасити на власний смак — тертим шоколадом, свіжими ягодами або кокосовою стружкою.

