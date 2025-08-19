Відео
Торт "Молочна дівчинка" за 30 хвилин без розкатки коржів — десерт

19 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак
Юлія Щербак
Редактор
Торт Молочна дівчинка за 30 хвилин без розкатки коржів — простий і ніжний рецепт десерту
Торт "Молочна дівчинка". Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Неймовірно ніжний і легкий торт "Молочна дівчинка" можна приготувати всього за 30 хвилин без зайвих зусиль. Його повітряні коржі на згущеному молоці у поєднанні з кремом зі смаком вершкового морозива підкорять навіть найвибагливіших ласунів. Це ідеальний варіант для швидкого десерту, який виглядає святково та тане в роті.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • сгущене молоко — 300 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • борошно пшеничне просіяне — 180 г;
  • розпушувач — 10 г.

Для крему:

  • вершки жирністю від 33% — 500 г;
  • сгущене молоко — 80 г;
  • ванільний цукор — 10 г.

Спосіб приготування

Спершу збити яйця зі щіпкою солі протягом кількох хвилин, поки маса не стане більш пишною. Додати згущене молоко, потім поступово всипати борошно з розпушувачем і замісити однорідне ніжне тісто.

рецепт торта
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Форму або килимок для випікання застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Половину тіста рівномірно розподілити тонким шаром. Випікати корж при температурі 180 °С приблизно 6–7 хвилин. За такою ж технологією спекти ще один корж.

рецепт торта з кремом
Приготування коржів. Фото: кадр з відео

Поки коржі остигають, приготувати крем. Охолоджені вершки збити з ванільним цукром до густої консистенції. Потім тонкою цівкою ввести згущене молоко, продовжуючи збивати міксером на середній швидкості, щоб маса стала повітряною та ніжною.

торт Молочна дівчинка
Приготування крему. Фото: кадр з відео

Кожен корж розрізати на 2 частини, щоб отримати 4 тонкі заготовки. Зібрати торт: промазати кожен корж кремом, щедро змастити боки та верх.

смачний десерт до кави
Коржі та крем. Фото: кадр з відео

Поставити десерт у холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився.

рецепт смачного торта Молочна дівчинка
Приготування торта. Фото: кадр з відео

Перед подачею прикрасити на власний смак — тертим шоколадом, свіжими ягодами або кокосовою стружкою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

