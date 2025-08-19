Торт Молочна дівчинка за 30 хвилин без розкатки коржів — простий і ніжний рецепт десерту

Торт "Молочна дівчинка" за 30 хвилин без розкатки коржів — десерт
Неймовірно ніжний і легкий торт "Молочна дівчинка" можна приготувати всього за 30 хвилин без зайвих зусиль. Його повітряні коржі на згущеному молоці у поєднанні з кремом зі смаком вершкового морозива підкорять навіть найвибагливіших ласунів. Це ідеальний варіант для швидкого десерту, який виглядає святково та тане в роті.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сгущене молоко — 300 г;
- яйця — 3 шт.;
- сіль — щіпка;
- борошно пшеничне просіяне — 180 г;
- розпушувач — 10 г.
Для крему:
- вершки жирністю від 33% — 500 г;
- сгущене молоко — 80 г;
- ванільний цукор — 10 г.
Спосіб приготування
Спершу збити яйця зі щіпкою солі протягом кількох хвилин, поки маса не стане більш пишною. Додати згущене молоко, потім поступово всипати борошно з розпушувачем і замісити однорідне ніжне тісто.
Форму або килимок для випікання застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Половину тіста рівномірно розподілити тонким шаром. Випікати корж при температурі 180 °С приблизно 6–7 хвилин. За такою ж технологією спекти ще один корж.
Поки коржі остигають, приготувати крем. Охолоджені вершки збити з ванільним цукром до густої консистенції. Потім тонкою цівкою ввести згущене молоко, продовжуючи збивати міксером на середній швидкості, щоб маса стала повітряною та ніжною.
Кожен корж розрізати на 2 частини, щоб отримати 4 тонкі заготовки. Зібрати торт: промазати кожен корж кремом, щедро змастити боки та верх.
Поставити десерт у холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився.
Перед подачею прикрасити на власний смак — тертим шоколадом, свіжими ягодами або кокосовою стружкою.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо
Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину.
Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока.
Читайте Новини.LIVE!