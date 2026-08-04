"Царская" намазка на завтрак за 10 минут: понадобится 5 вареных яиц
4 августа 2026 05:04
Намазка с яйцами и тунцом. Фото: gospodynka.com.ua
Если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное и сытное, эта намазка станет настоящей находкой. Простое сочетание доступных продуктов дарит нежный вкус и сочную текстуру, а на приготовление уйдет всего несколько минут.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- варёные яйца — 4–5 шт.;
- консервированный тунец — 150 г;
- сливочный сыр — 1 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- французская горчица — 2 ч. л.;
- красный лук — 40 г;
- свежий или маринованный огурец — 80 г;
- укроп — небольшой пучок;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца натереть на терке, добавить консервированный тунец и хорошо размять вилкой.
- Добавить сливочный сыр, майонез и французскую горчицу, после чего тщательно перемешать до однородности.
- Красный лук, огурец и укроп мелко нарезать.
- Добавить к яично-рыбной массе, приправить солью и черным перцем, еще раз хорошо перемешать.
- Готовую пасту подать со свежим хлебом, батоном, гренками или тостами.
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