"Царская" намазка на завтрак за 10 минут: понадобится 5 вареных яиц

Намазка с яйцами и тунцом. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное и сытное, эта намазка станет настоящей находкой. Простое сочетание доступных продуктов дарит нежный вкус и сочную текстуру, а на приготовление уйдет всего несколько минут.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

варёные яйца — 4–5 шт.;

консервированный тунец — 150 г;

сливочный сыр — 1 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

французская горчица — 2 ч. л.;

красный лук — 40 г;

свежий или маринованный огурец — 80 г;

укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца натереть на терке, добавить консервированный тунец и хорошо размять вилкой. Добавить сливочный сыр, майонез и французскую горчицу, после чего тщательно перемешать до однородности. Красный лук, огурец и укроп мелко нарезать. Добавить к яично-рыбной массе, приправить солью и черным перцем, еще раз хорошо перемешать. Готовую пасту подать со свежим хлебом, батоном, гренками или тостами.

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