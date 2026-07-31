Блинчики из кабачков с сырной начинкой: быстрый летний завтрак

Завтрак № 1 на лето за 5 минут: просто натереть кабачки и добавить яйца
Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 05:04
Тёртые кабачки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua
Кабачки отлично подходят для быстрых домашних блюд, ведь из них можно приготовить не только оладьи. Такие блинчики получаются нежными, ароматными и очень аппетитными, а творожная начинка с зеленью придает им особый вкус. Идеальный вариант для завтрака.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- молоко — 300 мл.;
- мука — 250 г;
- твердый сыр — 150 г;
- ветчина — по желанию;
- укроп — небольшой пучок;
- соль и черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачки натереть на крупной терке, лук мелко нарезать.
- Добавить яйца, молоко, соль, перец и постепенно всыпать муку. Перемешать до получения однородного теста.
- На слегка смазанной маслом сковороде жарить кабачковые блины под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
- Для начинки натереть сыр, смешать его с измельченным укропом. По желанию добавить нарезанную ветчину.
- Выложить начинку на половину блинчика, накрыть второй половиной и прогреть ещё несколько минут.
- Готовые кабачковые блинчики подавать горячими. Они получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой и насыщенным вкусом.
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