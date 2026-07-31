Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Завтрак № 1 на лето за 5 минут: просто натереть кабачки и добавить яйца

Завтрак № 1 на лето за 5 минут: просто натереть кабачки и добавить яйца

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 05:04
Блинчики из кабачков с сырной начинкой: быстрый летний завтрак
Тёртые кабачки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки отлично подходят для быстрых домашних блюд, ведь из них можно приготовить не только оладьи. Такие блинчики получаются нежными, ароматными и очень аппетитными, а творожная начинка с зеленью придает им особый вкус. Идеальный вариант для завтрака.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • молоко — 300 мл.;
  • мука — 250 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • ветчина — по желанию;
  • укроп — небольшой пучок;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт кабачкових млинців на сніданок
Блины с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на крупной терке, лук мелко нарезать.
  2. Добавить яйца, молоко, соль, перец и постепенно всыпать муку. Перемешать до получения однородного теста.
  3. На слегка смазанной маслом сковороде жарить кабачковые блины под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
  4. Для начинки натереть сыр, смешать его с измельченным укропом. По желанию добавить нарезанную ветчину.
  5. Выложить начинку на половину блинчика, накрыть второй половиной и прогреть ещё несколько минут.
  6. Готовые кабачковые блинчики подавать горячими. Они получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой и насыщенным вкусом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

рецепт идея для завтрака кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации