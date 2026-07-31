Кабачкові млинці з сирною начинкою: швидкий літній сніданок

Терті кабачки та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки чудово підходять для швидких домашніх страв, адже з них можна приготувати не лише оладки. Такі млинці виходять ніжними, ароматними та дуже апетитними, а сирна начинка з зеленню додає їм особливого смаку. Ідеальний варіант для сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 500 г;

яйця — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

молоко — 300 мл;

борошно — 250 г;

твердий сир — 150 г;

шинка — за бажанням;

кріп — невеликий пучок;

сіль і чорний перець — до смаку;

олія — для смаження.

Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки натерти на великій тертці, цибулю подрібнити. Додати яйця, молоко, сіль, перець і поступово всипати борошно. Перемішати до отримання однорідного тіста. На злегка змащеній олією сковороді смажити кабачкові млинці під кришкою до золотистої скоринки з обох боків. Для начинки натерти сир, змішати його з подрібненим кропом. За бажанням додати нарізану шинку. Викласти начинку на половину млинця, накрити другою половиною та прогріти ще кілька хвилин. Готові кабачкові млинці подавати гарячими. Вони виходять ніжними всередині, з апетитною скоринкою та насиченим смаком.

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