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Головна Смак Сніданок № 1 на літо за 5 хвилин: просто натерти кабачки та додати яйця

Сніданок № 1 на літо за 5 хвилин: просто натерти кабачки та додати яйця

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 05:04
Кабачкові млинці з сирною начинкою: швидкий літній сніданок
Терті кабачки та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки чудово підходять для швидких домашніх страв, адже з них можна приготувати не лише оладки. Такі млинці виходять ніжними, ароматними та дуже апетитними, а сирна начинка з зеленню додає їм особливого смаку. Ідеальний варіант для сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • молоко — 300 мл;
  • борошно — 250 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • шинка — за бажанням;
  • кріп — невеликий пучок;
  • сіль і чорний перець — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт кабачкових млинців на сніданок
Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки натерти на великій тертці, цибулю подрібнити.
  2. Додати яйця, молоко, сіль, перець і поступово всипати борошно. Перемішати до отримання однорідного тіста.
  3. На злегка змащеній олією сковороді смажити кабачкові млинці під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.
  4. Для начинки натерти сир, змішати його з подрібненим кропом. За бажанням додати нарізану шинку. 
  5. Викласти начинку на половину млинця, накрити другою половиною та прогріти ще кілька хвилин.
  6. Готові кабачкові млинці подавати гарячими. Вони виходять ніжними всередині, з апетитною скоринкою та насиченим смаком.

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рецепт ідея для сніданку кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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