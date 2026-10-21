Сливовое варенье с грецкими орехами: необычный десерт из духовки

Турецкое варенье "Золото": сливки начинить орехами и поставить в духовку
Ua ru
21 октября 2026 01:04
Турецкое варенье. Фото: smachnenke.com.ua
Турецкий вариант сливового варенья удивит оригинальным внешним видом и сочетанием нежных плодов с грецкими орехами. Такой десерт можно подать к чаю или заготовить на зиму, соблюдая правила безопасного консервирования.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сливы без косточек — 2 кг;
- очищенные грецкие орехи — 200–300 г;
- сахар — 300–500 г;
- лимон — 1 шт. для сока.
Способ приготовления
- Сливы помыть, сделать надрез и осторожно вынуть косточки, не разделяя плоды полностью.
- Орехи перебрать, промыть и замочить в воде на 15 минут, затем обсушить.
- Плотно выложить сливы на противень с высокими бортиками надрезами вверх.
- В каждую положить кусочек ореха, полить лимонным соком и посыпать сахаром.
- Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 60–80 минут, пока сливы не станут мягкими, а сахар не растворится в соке. Не перемешивать.
- Разложить по стерилизованным банкам и плотно закрыть.
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