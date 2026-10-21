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Главная Вкус Турецкое варенье "Золото": сливки начинить орехами и поставить в духовку

Турецкое варенье "Золото": сливки начинить орехами и поставить в духовку

Ua ru
21 октября 2026 01:04
Сливовое варенье с грецкими орехами: необычный десерт из духовки
Турецкое варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Турецкий вариант сливового варенья удивит оригинальным внешним видом и сочетанием нежных плодов с грецкими орехами. Такой десерт можно подать к чаю или заготовить на зиму, соблюдая правила безопасного консервирования.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сливы без косточек — 2 кг;
  • очищенные грецкие орехи — 200–300 г;
  • сахар — 300–500 г;
  • лимон — 1 шт. для сока.
рецепт варення зі сливами та горіхами
Сливы с орехами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Сливы помыть, сделать надрез и осторожно вынуть косточки, не разделяя плоды полностью.
  2. Орехи перебрать, промыть и замочить в воде на 15 минут, затем обсушить.
  3. Плотно выложить сливы на противень с высокими бортиками надрезами вверх.
  4. В каждую положить кусочек ореха, полить лимонным соком и посыпать сахаром.
  5. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 60–80 минут, пока сливы не станут мягкими, а сахар не растворится в соке. Не перемешивать.
  6. Разложить по стерилизованным банкам и плотно закрыть.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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