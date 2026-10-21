Сливовое варенье с грецкими орехами: необычный десерт из духовки

Турецкое варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Турецкий вариант сливового варенья удивит оригинальным внешним видом и сочетанием нежных плодов с грецкими орехами. Такой десерт можно подать к чаю или заготовить на зиму, соблюдая правила безопасного консервирования.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сливы без косточек — 2 кг;

очищенные грецкие орехи — 200–300 г;

сахар — 300–500 г;

лимон — 1 шт. для сока.

Сливы с орехами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Сливы помыть, сделать надрез и осторожно вынуть косточки, не разделяя плоды полностью. Орехи перебрать, промыть и замочить в воде на 15 минут, затем обсушить. Плотно выложить сливы на противень с высокими бортиками надрезами вверх. В каждую положить кусочек ореха, полить лимонным соком и посыпать сахаром. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 60–80 минут, пока сливы не станут мягкими, а сахар не растворится в соке. Не перемешивать. Разложить по стерилизованным банкам и плотно закрыть.

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