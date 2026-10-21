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Головна Смак Турецьке варення "Золото": сливи начинити горіхами й в духовку

Турецьке варення "Золото": сливи начинити горіхами й в духовку

Ua ru
21 жовтня 2026 01:04
Сливове варення з волоськими горіхами: незвичайний десерт із духовки
Турецьке варення. Фото: smachnenke.com.ua

Турецький варіант сливового варення здивує оригінальним виглядом і поєднанням ніжних плодів із волоськими горіхами. Такий десерт можна подати до чаю або зберегти на зиму, дотримуючись правил безпечного консервування.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • сливи без кісточок — 2 кг;
  • волоські горіхи очищені — 200–300 г;
  • цукор — 300–500 г;
  • лимон — 1 шт. для соку.
рецепт варення зі сливами та горіхами
Сливи з горіхами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сливи помити, зробити надріз і обережно вийняти кісточки, не розділяючи плоди повністю.
  2. Горіхи перебрати, промити й замочити у воді на 15 хвилин, потім обсушити.
  3. Щільно викласти сливи на деко з високими бортиками надрізами догори.
  4. У кожну покласти шматочок горіха, полити лимонним соком і посипати цукром.
  5. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 60–80 хвилин, доки сливи не стануть м’якими, а цукор розчиниться в соку. Не перемішувати.
  6. Розкласти в стерилізовані банки й щільно закрити. 

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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