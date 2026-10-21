Сливове варення з волоськими горіхами: незвичайний десерт із духовки

Турецьке варення "Золото": сливи начинити горіхами й в духовку
Ua ru
21 жовтня 2026 01:04
Турецьке варення. Фото: smachnenke.com.ua
Турецький варіант сливового варення здивує оригінальним виглядом і поєднанням ніжних плодів із волоськими горіхами. Такий десерт можна подати до чаю або зберегти на зиму, дотримуючись правил безпечного консервування.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- сливи без кісточок — 2 кг;
- волоські горіхи очищені — 200–300 г;
- цукор — 300–500 г;
- лимон — 1 шт. для соку.
Спосіб приготування
- Сливи помити, зробити надріз і обережно вийняти кісточки, не розділяючи плоди повністю.
- Горіхи перебрати, промити й замочити у воді на 15 хвилин, потім обсушити.
- Щільно викласти сливи на деко з високими бортиками надрізами догори.
- У кожну покласти шматочок горіха, полити лимонним соком і посипати цукром.
- Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 60–80 хвилин, доки сливи не стануть м’якими, а цукор розчиниться в соку. Не перемішувати.
- Розкласти в стерилізовані банки й щільно закрити.
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