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У любителей этого сока не бывает гипертонии и высокого холестерина

21 мая 2024 17:34
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Какой сок нормализует давление и снижает уровень холестерина — исследование ученых
Девушка пьет свежий сок. Фото: dreamstime.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

В современном мире, насыщенном стрессами, плохими привычками и недостаточной физической активностью, здоровье становится чрезвычайно важным активом. Одни из самых распространенных вызовов для здоровья — высокий уровень холестерина и гипертония. Однако с помощью правильного питания и сбалансированного образа жизни мы можем предупредить эти и другие факторы риска. В частности, стоит обращать внимание на свежие соки.

Какой сок может стать эффективным средством нормализации давления и снижения уровня холестерина, помогая нам сохранить здоровье сердца и сосудов, пишет Health Digest.

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Почему высокий уровень холестерина опасен для здоровья

Холестерин — это тип жирового вещества, которое находится в вашем организме и является необходимым для его правильной работы. Если холестерин в норме, он работает на наш организм, но когда его становится много, он может отложиться на стенках наших артерий.

Это приведет к тому, что наши сосуды и артерии станут толще и уже, кровь не сможет правильно циркулировать. И как результат сердце, мозг и даже другие органы будут работать не в полную силу. В дальнейшем высокий уровень холестерина может привести к инсульту или инфаркту.

 

Почему высокий уровень холестерина опасен для здоровья
Холестерин скопился на стенках сосудов. Фото: shutterstock.com

К чему приводит высокое давление

Стабильно высокое кровяное давление приводит к повреждению тканей артерий. В сочетании с высоким уровнем холестерина высокое кровяное давление может привести к таким заболеваниям как инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность.

Чтобы это предотвратить, нужно будет изменить свой образ жизни. Прежде всего, обратить внимание на питание и добавить полезные продукты и напитки.

Какой сок нормализует давление и снижает уровень холестерина.

Как показывают исследования, лучший напиток для здоровья сосудов — томатный сок без соли. В одном стакане всего 45 калорий.

При этом он может стать источником:

  • железа;
  • калия;
  • витамина С;
  • натрия.

Помидоры и сок из них богаты ликопином, каротином, лютеином, фитоеном и флавоноидами, которые могут уменьшить окислительный стресс и повысить оксид азота, что снижает артериальное давление.

 

Который нормализует давление и снижает уровень холестерина
Свежий томатный сок. Фото: google.com

В исследовании 2019 года более 400 людям сказали пить столько несоленого томатного сока, сколько им нравится, хотя большинство выпивали 200 мл ежедневно.

Люди с гипертонией или нелеченой прегипертензией значительно снизили систолическое и диастолическое артериальное давление. Люди, не принимавшие лекарства против высокого холестерина, также наблюдали снижение уровня холестерина ЛПНП (липопротеиды низкой плотности).

 

Раньше мы рассказывали, какие чудодейственные напитки способны снизить тревожность и поднять настроение.

Напомним, мы писали, какие травяные чаи следует добавить в свой рацион, чтобы иметь крепкое здоровье.

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