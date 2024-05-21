Какой сок нормализует давление и снижает уровень холестерина — исследование ученых

Девушка пьет свежий сок. Фото: dreamstime.com

В современном мире, насыщенном стрессами, плохими привычками и недостаточной физической активностью, здоровье становится чрезвычайно важным активом. Одни из самых распространенных вызовов для здоровья — высокий уровень холестерина и гипертония. Однако с помощью правильного питания и сбалансированного образа жизни мы можем предупредить эти и другие факторы риска. В частности, стоит обращать внимание на свежие соки.

Какой сок может стать эффективным средством нормализации давления и снижения уровня холестерина, помогая нам сохранить здоровье сердца и сосудов, пишет Health Digest.

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Холестерин — это тип жирового вещества, которое находится в вашем организме и является необходимым для его правильной работы. Если холестерин в норме, он работает на наш организм, но когда его становится много, он может отложиться на стенках наших артерий.

Это приведет к тому, что наши сосуды и артерии станут толще и уже, кровь не сможет правильно циркулировать. И как результат сердце, мозг и даже другие органы будут работать не в полную силу. В дальнейшем высокий уровень холестерина может привести к инсульту или инфаркту.

Холестерин скопился на стенках сосудов. Фото: shutterstock.com

К чему приводит высокое давление

Стабильно высокое кровяное давление приводит к повреждению тканей артерий. В сочетании с высоким уровнем холестерина высокое кровяное давление может привести к таким заболеваниям как инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность.

Чтобы это предотвратить, нужно будет изменить свой образ жизни. Прежде всего, обратить внимание на питание и добавить полезные продукты и напитки.

Какой сок нормализует давление и снижает уровень холестерина.

Как показывают исследования, лучший напиток для здоровья сосудов — томатный сок без соли. В одном стакане всего 45 калорий.

При этом он может стать источником:

железа;

калия;

витамина С;

натрия.

Помидоры и сок из них богаты ликопином, каротином, лютеином, фитоеном и флавоноидами, которые могут уменьшить окислительный стресс и повысить оксид азота, что снижает артериальное давление.

Свежий томатный сок. Фото: google.com

В исследовании 2019 года более 400 людям сказали пить столько несоленого томатного сока, сколько им нравится, хотя большинство выпивали 200 мл ежедневно.

Люди с гипертонией или нелеченой прегипертензией значительно снизили систолическое и диастолическое артериальное давление. Люди, не принимавшие лекарства против высокого холестерина, также наблюдали снижение уровня холестерина ЛПНП (липопротеиды низкой плотности).

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