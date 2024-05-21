Який сік нормалізує тиск та знижує рівень холестерину — дослідження вчених

Дівчина п'є свіжий сік. Фото: dreamstime.com

У сучасному світі, насиченому стресами, поганими звичками та недостатньою фізичною активністю, здоров'я стає надзвичайно важливим активом. Одні з найпоширеніших викликів для здоров'я — високий рівень холестерину та гіпертонія. Однак, за допомогою правильного харчування та збалансованого способу життя, ми можемо попередити ці та інші фактори ризику. Зокрема варто звертати увагу на свіжі соки.

Який сік може стати ефективним засобом нормалізації тиску та зниження рівня холестерину, допомагаючи нам зберегти здоров'я серця та судин, пише Health Digest.

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Чому високий рівень холестерину небезпечний для здоров'я

Холестерин — це тип жирової речовини, яка знаходиться у вашому організмі та є необхідною для його правильної роботи. Якщо холестерин у нормі, то він працює на наш організм, але коли його стає багато, він може відкластися на стінках наших артерій.

Це призведе до того, що наші судини та артерії стануть товщими та вужчими, кров не зможе правильно циркулювати. І як результат серце, мозок та навіть інші органи працюватимуть не на повну силу. Надалі високий рівень холестерину може призвести до інсульту або інфаркту.

Холестерин накопичився на стінках судин. Фото: shutterstock.com

До чого призводить високий тиск

Стабільно високий кров’яний тиск спричиняє пошкодження тканин артерій. У поєднанні з високим рівнем холестерину високий кров'яний тиск може призвести до таких захворювань, як інфаркт, інсульт або серцева недостатність.

Щоб цьому запобігти потрібно буде змінити свій спосіб життя. Найперше — звернути увагу на харчування та додати корисні продукти та напої.

Який сік нормалізує тиск та знижує рівень холестерину

Як показують дослідження, найкращий напій для здоров'я судин — томатний сік без солі. В одній склянці всього 45 калорій.

При цьому він може стати джерелом:

заліза;

калію;

вітаміну С;

натрію.

Помідори та сік з них багаті на лікопін, каротин, лютеїн, фітоєн і флавоноїди, які можуть зменшити окислювальний стрес і підвищити оксид азоту, що знижує артеріальний тиск.

Свіжий томатний сік. Фото: google.com

У дослідженні 2019 року більш ніж 400 людям сказали пити стільки несолоного томатного соку, скільки їм подобається, хоча більшість випивали 200 мл щодня.

Люди з гіпертонією або нелікованою прегіпертензією значно знизили систолічний і діастолічний артеріальний тиск. Люди, які не приймали ліки проти високого холестерину, також спостерігали зниження рівня холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності).

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