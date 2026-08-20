Универсальный десерт без выпечки: рецепт на лето с различными начинками
20 августа 2026 03:04
Десерт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Такой десерт особенно хорошо подходит для лета, когда не хочется включать духовку. Хрустящая основа, нежная творожная начинка и сочные ягоды прекрасно сочетаются, а приготовление занимает совсем немного времени.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передаёт Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- печенье — 250 г;
- сливочное масло — 110 г;
- творог — 350 г;
- сметана или греческий йогурт — 300 г;
- сахар — 120 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- желатин — 20 г;
- холодная вода — 50 мл;
- смородина или другие ягоды — 150–200 г.
Способ приготовления
- Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным маслом.
- Выложить в форму 25×11 см, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовать и сформировать бортики.
- Поставить основу в морозильную камеру.
- Желатин залить холодной водой и оставить для набухания.
- Творог смешать со сметаной, сахаром и ванильным сахаром до однородной массы.
- Желатин растопить, не доводя до кипения, и быстро ввести в творожную начинку.
- На охлажденную основу вылить часть крема, разложить ягоды и залить оставшейся начинкой. Сверху добавить еще немного ягод.
- Поставить десерт в холодильник на 2–3 часа до полного застывания.
- Для начинки можно использовать смородину, малину, клубнику, чернику или кусочки фруктов.
В результате получается нежный, прохладный и красивый десерт, который прекрасно подходит к летнему чаепитию.
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