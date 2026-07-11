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Ужин "Все в одной сковороде": рецепт гречки "3 в 1"

11 июля 2026 12:04
Приготовление гречки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Когда хочется приготовить сытный домашний ужин, не задействуя много посуды, это блюдо станет отличным решением. Гречка, мясо, картофель и овощи готовятся вместе, благодаря чему крупа приобретает насыщенный вкус и невероятный аромат. Такой вариант идеально подходит для повседневного меню и всегда получается сытным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • растительное масло — 100 мл;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • мясо (свинина, говядина или курица) — 500 г;
  • морковь — 350 г (2 шт.);
  • картофель — 1 крупная шт.;
  • гречневая крупа — 600 г;
  • вода — примерно 700 мл;
  • помидоры — 3 шт.;
  • свежая зелень — по вкусу;
  • соль — по вкусу.
Гречка с мясом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Разогреть в глубокой сковороде растительное масло, добавить нарезанный кубиками лук и обжарить до прозрачности.
  2. Выложить кусочки мяса, посолить и готовить до появления легкой румяной корочки.
  3. Добавить нарезанные морковь и картофель, перемешать.
  4. Влить горячую воду, накрыть крышкой и тушить примерно 30 минут, пока мясо не станет мягким.
  5. Промыть гречку и выложить сверху на мясо и овощи.
  6. Долить горячую воду, чтобы она покрывала крупу примерно на 2 см.
  7. Накрыть крышкой и готовить на минимальном огне около 20 минут, пока гречка не впитает жидкость.
  8. Для подачи нарезать вторую луковицу, помидоры и зелень, перемешать и подать в качестве свежего салата к готовому блюду. Гречку подавать горячей.

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