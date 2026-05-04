Вкусные капустные котлеты за 30 минут: трудно поверить, что они без мяса

Вкусные капустные котлеты за 30 минут: трудно поверить, что они без мяса

Дата публикации 4 мая 2026 13:44
Капустные котлеты из капусты. Фото: кадр из видео

Эти капустные котлеты — настоящая находка, когда хочется вкусно, но без мяса. Они готовятся из простых ингредиентов и получаются нежными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Несмотря на простоту, вкус настолько удачный, что трудно поверить, что основа здесь — обычная капуста. Идеальный вариант для легкого ужина или быстрого обеда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 500 г;
  • лук репчатый — 1-2 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2-3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • сухой чеснок — щепотка;
  • масло — для жарки;
  • зелень, сметана или соус — для подачи.
котлети з капусти
Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Капусту мелко нарезать и отварить в кипящей воде до мягкости.
  2. Откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости.
  3. Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до легкой золотистости. Добавить к капусте.
  4. Вбить яйцо, добавить соль, перец, сухой чеснок и муку. Хорошо перемешать до однородной массы.
  5. Ложкой выкладывать массу на сковороду с маслом и жарить котлеты с обеих сторон до румяной корочки. После жарки выложить на бумажное полотенце.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
