Вкусные капустные котлеты за 30 минут: трудно поверить, что они без мяса

Капустные котлеты из капусты.

Эти капустные котлеты — настоящая находка, когда хочется вкусно, но без мяса. Они готовятся из простых ингредиентов и получаются нежными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Несмотря на простоту, вкус настолько удачный, что трудно поверить, что основа здесь — обычная капуста. Идеальный вариант для легкого ужина или быстрого обеда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

капуста белокочанная — 500 г;

лук репчатый — 1-2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2-3 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сухой чеснок — щепотка;

масло — для жарки;

зелень, сметана или соус — для подачи.

Способ приготовления

Капусту мелко нарезать и отварить в кипящей воде до мягкости. Откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости. Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до легкой золотистости. Добавить к капусте. Вбить яйцо, добавить соль, перец, сухой чеснок и муку. Хорошо перемешать до однородной массы. Ложкой выкладывать массу на сковороду с маслом и жарить котлеты с обеих сторон до румяной корочки. После жарки выложить на бумажное полотенце.

